Strahinja Pavlovic, 25 de ani, stoperul sârb de la AC Milan, l-a criticat într-un mod neașteptat pe Sergio Conceicao, portughezul care a antrenat echipa italiană cinci luni în 2025.

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Strahinja Pavlovic joacă din vara lui 2024 la AC Milan, după ce s-a transferat de la RB Salzburg pentru 18 milioane de euro.

Internaționalul sârb în vârstă de 25 de ani are 86 de meciuri și 7 goluri pentru rossoneri, cucerind însă doar un trofeu, Supercupa Italiei, în primul sezon pe San Siro.

59 de selecții are Strahinja Pavlovic la naționala Serbiei (5 goluri, un assist)

Pavlovic, despre Conceicao: „E un tip bun, dar a interzis Nutella”

Participând la podcastul SS Calcio, în țara sa, preluat și de RMC Sport, stoperul a făcut o paralelă incredibilă când l-a descris pe Sergio Conceicao, antrenorul portughez care a pregătit Milan între 30 decembrie 2024 și 29 mai 2025.

Sergio Conceicao a avut 31 de meciuri la Milan: 16 victorii, 5 egaluri, 10 înfrângeri. Foto: Imago

L-a comparat cu Adolf Hitler, dictatorul german care a declanșat Al Doilea Război Mondial, lăsând în urmă milioane de morți.

Motivele pentru care a făcut această asemănare, și mai șocante: Nutella, apărători de tibie și participarea neanunțată a jucătorilor la concerte!

„Conceicao a interzis Nutella. De atunci, nu ni s-a mai permis să o avem la masă”, a declarat Pavlovic.

E un tip bun, îmi place de el, dar metodele lui au fost brutale, ca Hitler Strahinja Pavlovic, apărător Milan

Pavlovic: „Conceicao voia ca toată lumea să înțeleagă cine conduce”

Altă cauză a nemulțumirii acestuia: „Conceicao ne-a obligat să purtăm apărători și la antrenamente”.

Și l-a mai supărat reacția tehnicianului lusitan după ce a aflat că mai mulți rossoneri s-au dus la un concert cu trei zile înaintea unui meci.

„Unii jucători au fost la un concert până la ora 23:00. Avea asistenți, mai degrabă spioni, care îi raportau, iar el a făcut mare tam-tam pe tema asta.

La partida următoare, niciunul dintre acei cinci sau șase jucători nu a avut voie să pună piciorul pe teren”.

La prima reuniune ca antrenor la Milan, a întârziat 40 de minute. Toți jucătorii și cei din conducere îl așteptau, iar el era în biroul lui. Voia ca toată lumea să înțeleagă cine conduce. A făcut-o intenționat Strahinja Pavlovic, apărător Milan

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