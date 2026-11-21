- Strahinja Pavlovic, 25 de ani, stoperul sârb de la AC Milan, l-a criticat într-un mod neașteptat pe Sergio Conceicao, portughezul care a antrenat echipa italiană cinci luni în 2025.
Strahinja Pavlovic joacă din vara lui 2024 la AC Milan, după ce s-a transferat de la RB Salzburg pentru 18 milioane de euro.
Internaționalul sârb în vârstă de 25 de ani are 86 de meciuri și 7 goluri pentru rossoneri, cucerind însă doar un trofeu, Supercupa Italiei, în primul sezon pe San Siro.
Pavlovic, despre Conceicao: „E un tip bun, dar a interzis Nutella”
Participând la podcastul SS Calcio, în țara sa, preluat și de RMC Sport, stoperul a făcut o paralelă incredibilă când l-a descris pe Sergio Conceicao, antrenorul portughez care a pregătit Milan între 30 decembrie 2024 și 29 mai 2025.
L-a comparat cu Adolf Hitler, dictatorul german care a declanșat Al Doilea Război Mondial, lăsând în urmă milioane de morți.
Motivele pentru care a făcut această asemănare, și mai șocante: Nutella, apărători de tibie și participarea neanunțată a jucătorilor la concerte!
„Conceicao a interzis Nutella. De atunci, nu ni s-a mai permis să o avem la masă”, a declarat Pavlovic.
E un tip bun, îmi place de el, dar metodele lui au fost brutale, ca Hitler Strahinja Pavlovic, apărător Milan
Pavlovic: „Conceicao voia ca toată lumea să înțeleagă cine conduce”
Altă cauză a nemulțumirii acestuia: „Conceicao ne-a obligat să purtăm apărători și la antrenamente”.
Și l-a mai supărat reacția tehnicianului lusitan după ce a aflat că mai mulți rossoneri s-au dus la un concert cu trei zile înaintea unui meci.
„Unii jucători au fost la un concert până la ora 23:00. Avea asistenți, mai degrabă spioni, care îi raportau, iar el a făcut mare tam-tam pe tema asta.
La partida următoare, niciunul dintre acei cinci sau șase jucători nu a avut voie să pună piciorul pe teren”.
La prima reuniune ca antrenor la Milan, a întârziat 40 de minute. Toți jucătorii și cei din conducere îl așteptau, iar el era în biroul lui. Voia ca toată lumea să înțeleagă cine conduce. A făcut-o intenționat Strahinja Pavlovic, apărător Milan