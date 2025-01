UNIVERSITATEA CRAIOVA- DINAMO 1-1. Alexandru Mitriță (29 de ani) este convins că echipa sa merita victoria, în condițiile în care atât el, cât și coechipierii săi au ratat ocazii clare de gol.

Căpitanul oltenilor a deschis scorul în minutul 36 din lovitură de pedeapsă, dar Dinamo a egalat la scurt timp, după pauză prin fundașul central Kennedy Boateng.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO. Alexandru Mitriță: „Nu vreau să fiu arogant”

La finalul partidei, Mitriță a tras primele concluzii și este de părere că Universitatea Craiova trebuia să câștige la scor această partidă.

În ciuda ocaziilor clare de gol avute, oltenii s-au lovit de „zidul” Roșca, portarul celor de la Dinamo având intervenții eroice.

„La pauză trebuia să fie 3-0 pentru noi, nu am marcat. A doua repriză am avut două ocazii mari. Am ratat singuri cu portarul, e supărare mare. Nu a vrut să intre, ne dorim să marcăm, fiecare vrea să marcheze. Sperăm ca la meciul următorul meci să marcăm. Trebuia să marcăm mai multe goluri în seara asta.

Am spus că trebuie să intrăm atenţi, mingea lui Maldonado trebuie să fie degajată mai puternic. Nu vreau să fiu arogant, dar trebuia să se termine 4-1 sau 5-1.

Avem nevoie de puncte, pot să spun că am pierdut două puncte. Sunt echipe puternice şi trebuie să facem puncte. Ne aşteaptă un meci greu cu Rapid”, a declarat Alexandru Mitriță la Digi Sport.

În urma remizei cu Dinamo, Universitatea Craiova este pe locul 4, cu 36 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj.

VIDEO cu golul lui Boateng