Cine transmite la TV Craiova - Egnatia Oltenii caută a doua victorie în Conference League » Unde se vede meciul +16 foto
U Craiova - Egnatia. Foto: Montaj GOLAZO.ro
Conference League

Cine transmite la TV Craiova - Egnatia Oltenii caută a doua victorie în Conference League » Unde se vede meciul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 19:01
  • Universitatea Craiova revine în Conference League azi, de la ora 22:00, când va disputa al treilea meci din faza principală a competiției.
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Echipa pregătită de Filipe Coelho a acumulat patru puncte în primele două etape și este neînvinsă în actuala fază a competiției.

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Cine transmite Craiova - Egnatia

Adversara oltenilor din această seară este Egnatia, campioana Albaniei, formație care ocupă primul loc în campionatul intern.

Meciul Universitatea Craiova – Egnatia va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au început faza principală din Conference League cu o remiză pe teren propriu, scor 1-1 cu Getafe, după care au obținut o victorie în deplasare, 3-1 cu Inter Club d'Escaldes.

FOTO. U Craiova - Getafe

Galerie foto (16 imagini)

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Cu patru puncte după două etape, Universitatea Craiova ocupă locul 11 în clasamentul competiției.

În Conference League, Egnatia a remizat în primele două etape, scor 1-1 atât cu Midtjylland, cât și cu Aarhus.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Scoția, cu Donald Robertson la centru.

După partida cu Egnatia, formația lui Filipe Coelho va mai disputa trei meciuri în faza principală a competiției, cu Brighton, Kairat și FC Copenhaga.

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