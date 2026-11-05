Universitatea Craiova revine în Conference League azi, de la ora 22:00, când va disputa al treilea meci din faza principală a competiției.

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Echipa pregătită de Filipe Coelho a acumulat patru puncte în primele două etape și este neînvinsă în actuala fază a competiției.

Cine transmite Craiova - Egnatia

Adversara oltenilor din această seară este Egnatia, campioana Albaniei, formație care ocupă primul loc în campionatul intern.

Meciul Universitatea Craiova – Egnatia va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au început faza principală din Conference League cu o remiză pe teren propriu, scor 1-1 cu Getafe, după care au obținut o victorie în deplasare, 3-1 cu Inter Club d'Escaldes.

FOTO. U Craiova - Getafe

Cu patru puncte după două etape, Universitatea Craiova ocupă locul 11 în clasamentul competiției.

În Conference League, Egnatia a remizat în primele două etape, scor 1-1 atât cu Midtjylland, cât și cu Aarhus.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Scoția, cu Donald Robertson la centru.

După partida cu Egnatia, formația lui Filipe Coelho va mai disputa trei meciuri în faza principală a competiției, cu Brighton, Kairat și FC Copenhaga.

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