U Craiova, la un pas de primăvara europeană FOTO. Campioana României, victorie fără emoții cu Egnatia pe „Oblemenco” +40 foto
U Craiova - Egnatia/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

U Craiova, la un pas de primăvara europeană FOTO. Campioana României, victorie fără emoții cu Egnatia pe „Oblemenco”

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 23:53
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:08
  • Universitatea Craiova a învins-o pe Egnatia, scor 2-0, în etapa a treia din faza principală a Conference League.
  • Campioana României a obținut a doua victorie consecutivă în competiție și se gândește la primăvara europeană.
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Formația antrenată de Filipe Coelho a pus presiune la poarta albanezilor încă din startul partidei, iar eforturile oltenilor au fost răsplătite în minutul 24. Nicușor Bancu a centrat în careu, iar Assad Al-Hamlawi a reluat cu capul spre poartă.

Dajsinani a respins mingea în față, însă Cicâldău a fost primul la balon și a înscris. Reușita a fost anulată inițial, dar ulterior validată de VAR, în ciuda protestelor oaspeților, care au reclamat un fault comis înaintea golului.

Galerie foto (40 imagini)

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
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U Craiova, victorie și cu Egnatia! Campioana României, cu gândul la primăvara europeană

Opt minute mai târziu, Nicușor Bancu a dublat avantajul formației din Bănie cu un trasor de la aproximativ 25 de metri.

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (7).jpg
Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (7).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
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În repriza secundă, oltenii au avut mai multe șanse de a duce scorul la 3-0, însă Dajsinani a intervenit în mai multe rânduri.

Pentru olteni urmează confruntarea cu Brighton, programată pe 26 noiembrie, de la ora 19:45.

În prezent, formația antrenată de Filipe Coelho ocupă locul 8, cu 7 puncte, poziție care îi asigură calificarea directă în optimile competiției.

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova

Galerie foto (12 imagini)

U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova U Craiova - Egnatia Foto: U Craiova
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Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Lugano39
2Panathinaikos39
3Twente39
4Monaco39
5Brighton37
6Brann37
7FC Copenhaga37
8U Craiova37
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Mjallby37
10St. Truiden37
11Ajax36
12Trabzonspor36
13Hajduk Split36
14Freiburg36
15Steaua Roșie Belgrad34
16Atalanta34
17Braga34
18Gent34
19Riga FC33
20Thun33
21Borac Banja Luka33
22Lincoln33
23Jablonec32
24Aarhus32
Zona echipelor eliminate⤵️
25Nordsjaelland32
26Egnatia32
27Kairat Almaty32
28CSKA Sofia31
29Iberia 199931
30Pafos31
31Getafe31
32Hearts31
33KuPS31
34Midtjylland31
35Inter Escaldes30
36Kauno Zalgiris30

U Craiova - Egnatia 2-0

  • Au marcat: Cicâldău ('24), Bancu ('32)

Final de meci în Bănie! A doua victorie consecutivă pentru U Craiova în Conference League

Min.90+1 - Teles scapă unu la unu cu Dajsinani, care intervine la șutul jucătorului Craiovei și trimite în corner.

Partida este prelungită cu minimum 4 minute

Min.85 - Schimbare la Craiova: iese Stefanovic, intră Rus. Pentru fundașul central este primul meci de la accidentarea suferită la finalul lunii august, în partida cu FC Voluntari.

Min.84 - Elisor este lovit peste față de Bitri, care vede al doilea cartonaș galben și este eliminat!

Min.82 - Bancu centrează excelent de pe partea stângă, însă Elisor sare contra timp și trimite cu capul mult peste poartă.

Min.79 - Elisor este faultat tare de Bitri. Fundașul albanez vede cartonașul galben.

Min.76 - Cicâldău este schimbat cu Matei.

Min.74 - Cicâldău este și el avertizat.

Min.70 - Mora șutează de la marginea careului, dar Dajsinani intervine.

Min.63 - Dublă modificare și la Craiova: ies Al Hamlawi și Baiaram, intră Elisor și Teles.

Min.60 - Triplă schimbare la Egnatia: ies Loukili, Jaime și Ajetovikj, intră Aliyev, Smajli și Beqja.

Min.55 - Bancu și Al Hamlawi se încurcă reciproc. Căpitanul oltenilor avea o poziție excelentă pentru voleu.

Min.46 - Se reia partida.

Final de primă repriză în Bănie

Min.45+2 - Al Hamlawi îi fură mingea unui adversar, scapă singur cu portarul advers, dar nu reușește să înscrie.

Prima repriză este prelungită cu minimum două minute

Min.40 - Romanchuk respinge periculos pentru poarta lui Popescu și trimite mingea în corner.

Min.35 - Stefanovic vede primul cartonaș galben al meciului.

Min. 32 – GOOOL CRAIOVA, 2-0! Bancu primește mingea la aproximativ 25 de metri, nu stă pe gânduri și șutează cu sete, fără să-i dea vreo șansă lui Dajsinani.

Min.30 - Campioana României continuă să rămână periculoasă în ofensivă. Cicâldău șutează de la marginea careului, dar lovitura sa e blocată și iese în corner.

Min.24 - GOOOL CRAIOVA, 1-0! Al Hamlawi se înalță excelent și câștigă duelul cu un adversar, dar lovitura sa de cap este respinsă în față de Dajsinani. Pe fază, Cicâldău a împins mingea în poartă. Inițial reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, dar a fost validată de VAR. Albanezii au continuat protestele pentru un presupus fault premergător fazei, dar arbitrul a arătat centrul terenului.

Foto: captură ecran Prima Sport Foto: captură ecran Prima Sport
Foto: captură ecran Prima Sport

Min.16 - Loukili șutează de la distanță, dar Popescu nu are probleme în a reține mingea.

Min.14 - Baiaram ajunge la minge înaintea lui Dajsinani, îi pasează lui Al Hamlawi, care șutează din marginea careului, dar încercarea sa este blocată de un fundaș al oaspeților.

Min.13 - O minge respinsă ajunge la Baiaram, care se precipită și șutează mult peste poartă dintr-o poziție excelentă.

Min.10 - Al Hamlawi este lansat excelent de Cicâldău, însă atacantul palestinian se oprește la marginea careului și îi pasează lui Bancu, venit în viteză, dar șutul său din prima trece pe lângă poartă.

Min.6 - Craiova cere o lovitură liberă de la marginea careului pentru henț, însă centralul fluierase un fault în atac comis de Mora, înaintea fazei. Reluările au arătat că decizia arbitrului a fost eronată.

Min.1 - Start de meci în Bănie.

Echipele de start:

  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava - Crețu, Nsimba, Tavares, Elisor, Teles, Rus, Băsceanu, Matei, Webster
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Egnatia: Dajsinani - Jaime, Bitri, Ajetovikj, Yago - Aleksi - Kryeziu, Albanese, Medeiros - Adjessa, Loukili
  • Rezerve: Tandilashvili, Puja - Aliyev, Diabate, Kacbufi, Ndreca, Smajli, Beqja, Montenegro
  • Antrenor: Nevil Dede
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: Donald Robertson, Asistenți: Ross Macleod, Calum Spence, VAR: Steven McLean, AVAR: Duncan Williams (toți din Scoția)

20:50 Sosirea oltenilor la stadion

19:47 Așa arată „Oblemenco” înainte de meci

Universitatea Craiova a ajuns la 7 victorii consecutive în campionat, după 2-1 cu FC Botoșani, și se află pe locul secund în Superliga, cu 32 de puncte, la unul singur în spatele liderului Dinamo.

De cealaltă parte, Egnatia este lider în campionatul Albaniei, cu 24 de puncte acumulate după 10 etape. Are un avantaj de 4 puncte față de Teuta, ocupanta locului secund.

În clasamentul fazei principale din Conference League, U Craiova se poziționează pe locul 11, cu 4 puncte, în timp ce Egnatia este pe 20, cu 2 puncte.

U Craiova - Egnatia. Filipe Coelho: „Trebuie să jucăm și să demonstrăm că merităm victoria”

În cazul unei victorii cu Egnatia, șansele Craiovei de a se califica în primăvara europeană vor crește considerabil, dar Filipe Coelho vrea să se concentreze, pentru moment, doar asupra acestui meci.

Încă nu am câștigat. Nu îmi place să fac astfel de previziuni. Trebuie să câștigăm. Mai întâi trebuie să jucăm și să demonstrăm că merităm victoria, iar apoi vom vedea ce va fi.

Concentrarea mea este asupra meciului, nu asupra celor trei puncte, de parcă le-am fi obținut deja. Nu am câștigat încă. Nimeni nu câștigă meciurile înainte să le joace”, a declarat Filipe Coelho la conferință.

Coelho a mai fost întrebat și despre perioada excelentă pe care o parcurge echipa sa. Craiova a ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile.

„Nu-mi amintesc exact, dar ceea ce pot spune este că sunt foarte mândru de jucători. Nu este ușor să evoluezi într-un program atât de încărcat precum cel pe care l-am avut până acum. Ei dau totul la fiecare meci, iar acest lucru mă face foarte mândru de fiecare dintre ei.

Trecutul este trecut și face parte din istorie. Important este prezentul, iar prezentul înseamnă ziua de mâine.

Atunci trebuie să demonstrăm din nou că merităm să obținem cele trei puncte în fața unei echipe foarte bune, în opinia mea”.

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Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

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Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia 2-0
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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