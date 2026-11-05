- Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) a învins-o pe româno-americanca Mary Stoiana (23 de ani, #114 WTA), scor 7-5, 6-1, și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong.
- Prezența la competiția WTA 250 de la Hong Kong ar putea reprezenta ultima sa apariție oficială pe terenul de tenis, după mai bine de 20 de ani în circuit.
Stoiana a început excelent partida. S-a desprins rapid la 5-2 și a avut ocazia să servească pentru set în două rânduri.
Favorită #1 la Hong Kong, Sorana a avut o revenire incredibilă. A câștigat cinci game-uri consecutive și și-a adjudecat actul inaugural.
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Hong Kong
Româno-americanca a acuzat șocul pierderii primului set și nu a mai reușit să țină pasul cu Cîrstea.
Sorana a mai cedat un singur game până la final și a încheiat partida după o oră și 44 de minute.
În sferturile de finală, Sorana o va întâlni pe Alexandra Shubladze (21 de ani, #136 WTA). Rusoaica a trecut în optimi de Elena Pridankina cu 6-7 (6), 6-1, 6-3. Va fi prima confruntare directă între Cîrstea și Shubladze.
Duelul va avea loc vineri, în jurul orei 10:30, ora României și va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 2.