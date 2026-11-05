Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) a învins-o pe româno-americanca Mary Stoiana (23 de ani, #114 WTA), scor 7-5, 6-1, și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong.

Prezența la competiția WTA 250 de la Hong Kong ar putea reprezenta ultima sa apariție oficială pe terenul de tenis, după mai bine de 20 de ani în circuit.

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Stoiana a început excelent partida. S-a desprins rapid la 5-2 și a avut ocazia să servească pentru set în două rânduri.

Favorită #1 la Hong Kong, Sorana a avut o revenire incredibilă. A câștigat cinci game-uri consecutive și și-a adjudecat actul inaugural.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Hong Kong

Româno-americanca a acuzat șocul pierderii primului set și nu a mai reușit să țină pasul cu Cîrstea.

Sorana a mai cedat un singur game până la final și a încheiat partida după o oră și 44 de minute.

🎾 Sorana Cirstea continues her winning run with a 7-5, 6-1 victory over Mary Stoiana, booking her place in the quarterfinals! 🔥 #PHKTO #PrudentialHongKong #DiscoverHongKong #WTA250 #HKCTA #HKTS #NextGenAces #GameOn #MajorSportsEventsCommittee #MSEC https://t.co/Vdtstx6PSi — HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen) November 5, 2026

În sferturile de finală, Sorana o va întâlni pe Alexandra Shubladze (21 de ani, #136 WTA). Rusoaica a trecut în optimi de Elena Pridankina cu 6-7 (6), 6-1, 6-3. Va fi prima confruntare directă între Cîrstea și Shubladze.

Duelul va avea loc vineri, în jurul orei 10:30, ora României și va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 2.

7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturile de finală de la Hong Kong

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