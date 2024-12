Rednic le răspunde fanilor  UTA a primit patru goluri acasă, iar suporterii i-au cerut demisia : „Nu mai înțeleg”

UTA ARAD - UNIREA SLOBOZIA 3-4. Mircea Rednic (62 de ani) s-a declarat nemulțumit de reacția jucătorilor săi în urma golurilor încasate.

Suporterii prezenți la stadion i-au cerut demisia antrenorului, iar Rednic nu a ezitat să le răspundă.

UTA Arad și Unirea Slobozia au oferit unul dintre cele mai spectaculoase partide din acest sezon de Liga 1, într-un meci în care s-au marcat 7 goluri.

Mircea Rednic, neimpresionat de scandările suporterilor

După meci, Mircea Rednic a comentat reacția nervoasă a propriilor suporteri, ia antrenorul a afirmat că nu este obișnuit să î se ceară demisia, dar le cere răbdare fanilor „bătrânei doamne”.

„A fost constructiv. Mai sunt și meciuri ca ăsta. E clar, eu simt că e o presiune când jucăm acasă, cu suporterii care nu sunt mulțumiți, nu au răbdare.

Nu prea am auzit, asta e prima oară (n.r. - scandări privind demisia), dar era normal, având în vedere tot ce se întâmplă.

Dar nu sunt jucători cu mare experiență, nu poți să le ceri, nu au jucat la echipe mari, nu au jucat cu presiune, pentru că la Arad e presiune.

Eu nu judec un suporter. Eram aproape să egalăm și poate chiar să câștigăm. Nu judec, îmi e doar ciudă că jucătorii nu au reacționat cum trebuie”, a declarat Rednic.

Rednic, despre momentul care a decis soarta meciului

Rednic și-a asumat înfrângerea cu Unirea Slobozia, iar antrenorul de la UTA Arad a explicat care a fost momentul din meci, care s-a dovedit decisiv asupra rezultatului.

„3 goluri le-am luat din faze fixe, nu îmi reproșez că am început cu Mitrovic pentru că nu aveam altă soluție mai bună, Popa era accidentat, Ilie venea după o accidentare de durată.

A fost greu, a trebuit să aleg. Ok, a greșit la 2-1, pe fondul unui joc bun al nostru, acolo consider că s-a pierdut meciul. A greșit, e tânăr, asta e.

După am revenit, am pus presiune pe ei, dar a fost greu. Eu am discutat cu jucătorii, eu îmi asum, e responsabilitatea mea, doar ce le cer este să își facă meseria de fotbaliști și să aibă mai multă încredere, sunt momente în viață și publicul e împotriva ta.

Nu mai înțeleg care e echipa noastră. Noi am pierdut mai multe puncte acasă. Dacă vrei și aspiri să mergi la mai bine, trebuie să demonstrezi aici, ca jucător”, a continuat Rednic, după meci.

Johana Omondi, autorul unei duble, după eșecul cu Slobozia

Fotbalistul celor de la UTA Arad a reușit să golul de 2-1 pentru „Bătrâna doamnă”, în minutul 46. Mai apoi, Omondi a reușit dubla, pe finalul meciului, marcând ultimul gol al meciului, ducând scorul la 3-4, în defavoarea arădenilor.

La final, fotbalistul a comentat reacțiile suporterilor de pe stadionul din Arad.

„Am pierdut puncte. Am început foarte bine, credeam că putem să câștigăm. Am vrut să câștigăm cele trei puncte, sa fim calmi, inteligenți și să obținem victoria, din păcate nu s-a întâmplat asta.

Am avut 2-1. După pauză, am început să ne grăbim, ar fi trebuit să ținem de minge, să pasăm. Cu cât țineam mai mult de minge, am fi putut să controlăm partida. Dar după golul 2 al celor de la Slobozia am devenit naivi. Asta a fost problema.

Oamenii din Arad sunt oameni pasionați, pretențioși. Toată lumea știe calitatea jucătorilor, evident că sunt frustrați. Nu avem ce să facem, trebuie să ne revenim, să ne adunăm și să ne concentrăm pe următorul meci, cu Oțelul. Acum nu avem ce face, meciul ăsta s-a terminat”, a declarat Omondi.