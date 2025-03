„Atât am putut” Valentin Suciu nu e supărat pe jucători după ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj și a ratat calificarea în play-off

SEPSI - CFR CLUJ 1-1. Valentin Suciu, antrenorul echipei covăsnene, spune că nu e supărat pe jucătorii săi, după ratarea calificării în play-off.

Tehnicianul nu consideră că Sepsi e favorită să termine pe prima poziție în play-out.

Atacantul Marius Coman (28 de ani) spune că CFR Cluj este „victima sa preferată”.

Sepsi n-a reușit să obțină victoria care ar fi ținut-o în lupta pentru un loc de play-off. E la patru puncte în spatele celor de la Dinamo și Rapid, cu o singură etapă rămasă de jucat.

SEPSI - CFR CLUJ 1-1. Valentin Suciu: „Nu putem spune că suntem favoriți în play-off”

„Țin să îi felicit pe jucători, pentru cum au luptat si cum s-au dăruit în acest meci. Doar atât am putut în seara asta. Am avut ocazii, dar nu am mai reușit să câștigăm.

Trebuie să ne dea moral și să avem mai mare încredere în noi. Așa e în fotbal. Trebuie să învățăm și să ne motiveze pe viitor.

Nu sunt supărat pe niciunul dintre jucători. Au vrut, au dorit și s-au sacrificat foarte mult. E păcat că n-au intrat unele ocazii. Sunt convins că o să vină și golurile.

Favorită (n.r. - Sepsi, în play-off)? E mult prea mult spus favorită. Avem acum un meci complicat la Ploiești și trebuie să luăm toate cele trei puncte. O să fie o luptă interesantă și grea în play-out.

Cu înjumătățirea de puncte, nu o să mai fie o diferență atât de mare. Avem nevoie de o mai mare luciditate și să o luăm pas cu pas”, a declarat Suciu, citat de digisport.ro.

Nu știu cine va lua titlul. Nu am fost niciodată bun la pronosticuri. O să fie o luptă interesantă și o să fie multe derby-uri. Diferența de puncte nu e așa de mare. FCSB arată o formă extraordinară, dar se poate întâmpla orice. Și în play-off și în play-out, se poate întâmpla orice. Valentin Suciu, antrenor Sepsi

Marius Coman: „CFR e victima mea preferată”

Coman a marcat în ultimele trei meciuri în care a întâlnit-o pe CFR, o dată pentru Corvinul Hunedoara și de două ori pentru Sepsi.

„Nu astăzi am pierdut play-off-ul. Meritam să câștigăm acest meci, am avut ocaziile mai clare.

Trei din trei, da, CFR e victima mea preferată. Sper să fi trecut peste pasa mai nasoală privind golurile. Mergem în play-out și vom vedea ce vom face.

Am trecut peste o perioadă grea, au fost mai multe chestii interne, dar în ultimele două meciuri am arătat spirit și atitudine, iar dacă vom continua așa vom fi foarte bine în play-out.

CFR e o echipă mare, din păcate nu am reușit s-o taxăm la ocaziile pe care le-am avut. Ne dorim să câștigăm play-out-ul și să mergem în Europa”, a spus Coman.