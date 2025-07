Contrazice raportul Poliției Ce spune șoferul camionului depășit de Lamborghini-ul în care se aflau Diogo Jota și Andre Silva

Încă un martor dă detalii despre viteza cu care rula mașina în care se aflau Diogo Jota și fratele său, Andre Silva.

Ieri, Jose Azevedo, șoferul de camion care a postat imagini cu bolidul în flăcări, a declarat public: „Familia lor are cuvântul meu că nu mergeau cu viteză”.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Poliția din Spania a deschis o anchetă, iar unitatea de trafic a Comandamentului Zamora al Gărzii Civile spaniole a stabilit că, cel mai probabil, cauzele accidentului au fost „o problemă la una dintre roțile vehiculului și viteza excesivă”.

Doi martori demontează însă scenariul vitezei peste limita legală.

Ce spune șoferul care a fost depășit de Lamborghini-ul în care și-au pierdut viața Diogo Jota și Andre Silva

Jose Azevedo, șoferul de camion care a surprins imagini cu Lamborghini-ul lui Jota în flăcări, a dezvăluit pentru Correio da Manhã că a existat un alt șofer de naționalitate portugheză care a asistat la accident.

Acesta se numește Jose Aleixo Duarte și spune că a încercat să stingă flăcările din mașină, dar acest lucru nu a mai fost posibil.

Șoferul de cursă lungă susține că a fost depășit de mașina lui Jota cu 5 minute înainte de accident și că Lamborghini-ul se deplasa cu o „viteză moderată”, negând că mașina de lux în care se aflau cei doi frați avea viteză.

Duarte a vorbit despre „starea proastă” a autostrăzii A-52, care este folosită de mulți portughezi care călătoresc spre nordul Spaniei sau spre Franța.

„Foarte liniștiți, fără exces de viteză”

Camionagiul care a filmat mașina în flăcări asigură că Diogo Jota și fratele lui circulau regulamentar

Jose Azevedo, șoferul de camion care a surprins pe camera de bord urmările accidentului în care au murit Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, a ținut să lămurească informațiile apărute în spațiul public.

Acesta a făcut un video special pentru a explica ceea ce a văzut și a ținut să-i asigure pe membrii familiei celor doi că Jota și fratele său nu mergeau cu viteză.

„M-am gândit de două ori înainte să filmez acest video, dar trebuia să-l fac pentru a lămuri situația.

Am pus un video pe internet cu mașina lui Diogo Jota, care ardea, noaptea. Eu sunt camionagiul care a filmat, am probe, se vede și în video un detaliu al bordului, cu numele meu. Nu am filmat pentru like-uri. Am oprit și am încercat să-i ajut, dar din cauza impactului nu se mai putea face nimic.

Vreau să transmit familiei gândurile mele sincere. Eu știu ce am văzut, au trecut pe lângă mine foarte liniștiți, fără exces de viteză.

Am aflat abia după cine erau. Familia lor are cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Eu merg zi de zi pe acea șosea și știu cum e, drumul e într-o stare groaznică”, a spus șoferul de camion, conform record.pt.

