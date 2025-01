Scandalul de la Botoșani Iftime, convins să-i ceară explicații lui Ciobotariu după discuții cu specialiștii și jucătorii: „Niciodată nu am spus nu la investiții”

Valeriu Iftime a explicat de unde provine „obsesia” recentă legată de parametrii fizici ai echipei pe care o patronează.

Finanțatorul clubului FC Botoșani a stat de vorbă cu specialiști din fotbal, care i-au atras atenția că echipa pică în actul secund.

De asemenea, în discuție au intrat și jucătorii, care au confirmat existența unor probleme fizice.

Începutul de an 2025 a fost unul zbuciumat pentru fotbalul românesc.

După două zile de cantonament, Liviu Ciobotariu a intrat într-un clinci cu patronul Valeriu Iftime, după care s-a luat decizia întreruperii colaborării.

Problema a plecat de la faptul că omul de afaceri ar fi fost interesat de parametrii fizici ai jucătorilor.

Înțelegând că nu se dorește implementarea unor tehnici noi de monitorizare fizică, Valeriu Iftime a decis ca preparatorul fizic al clubului, Lucian Păun, să fie dat afară.

Antrenorul Liviu Ciobotariu s-a opus , iar omul cu bani de la Botoșani nu a avut de ales decât să întrerupă colaborarea cu acesta.

La scurt timp, FC Botoșani l-a anunțat drept noul antrenor principal pe Leo Grozavu, aflat la al patrulea mandat pe banca moldovenilor.

Reporterii GOLAZO.ro au stat de vorbă cu Valeriu Iftime în Antalya, unde FC Botoșani se află în cantonament.

Ați început anul „în forță”. Ați schimbat antrenorul.

Să nu mă întrebați de ce l-am schimbat pe Liviu pentru că... O să vă spun o pildă cu profesorul Moisil, întrebat de un prieten apropiat, dacă înțeleg studenții nu știu ce ecuație matematică. El zice: «Nu prea». «Nici din a doua încercare?». «Domne, le-am zis o odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, am înțeles-o eu, dar ei tot n-au înțeles». Așa că nu mă mai întrebați. Nu am înțeles nici eu. Bine, am înțeles și am mai povestit.

Liviu Ciobotariu a recunoscut că este problema preparatorului fizic. Nu erau parametrii doriți, dar erau și alte probleme?

Nu erau și alte probleme. Eu am spus așa: Suntem pe penultimul loc, nu am depășit locul ăla. Nu e grav. Nu suntem retrogradați. Nu e o nenorocire. Suntem pe locul 15 de nu știu câte etape. Mai scrie și-n contract că, dacă suntem pe ultimele patru locuri, staff-ul poate să plece. Dacă nu schimb nimic, ceva nu este în regulă. Lumea îmi spune, mă întreabă: «Ce faceți, domne, chiar așa?» Aducem jucători, dar în staff? Am întrebat în ultimele săptămâni, că nu am avut de gând să mă despart de Liviu Ciobotariu, ca să fiu sincer: «Chiar nu aveți parametri?» Chiar nu știam, că nu e treaba mea. Eu știu că am dat bani pe tot felul de sisteme de urmărire, de monitorizare, camere, calculatoare. Niciodată nu am spus nu la asemenea investiții. Trebuie să fii idiot să nu vrei o investiție care te ajută în procesul de pregătire. Și de câteva zile mi se zice: «Nu vrea ăsta, preparatorul fizic». «Și Liviu ce spune?». «Na, Liviu... preparatorul fizic». Și i-am zis: «Liviu, hai să schimbăm ceva. Pentru lume, să înțeleagă, și pentru noi, să schimbăm ceva structural. Pregătirea fizică». Îmi povesteau marii specialiștii că-n repriza a doua echipa pică. Mi-au povestit și jucătorii, la un moment dat. Bine, ei când pleacă antrenorul spun tot. De aici a plecat. Am spus să-l schimbăm pe domnul Păun. Nu e sfârșitul lumii. El (n.r. - Liviu Ciobotariu), care e un tip foarte fain, solidar cu echipa lui, a spus «Domne nu, ori toți, ori niciunul» .

V-a dezamăgit că a ales să plece?

Nu, nu nu. Nu m-a dezamăgit. Cred că avem nevoie de un alt tip... un fel de șoc. Leo e altceva și îi mulțumesc că a acceptat din prima. Să-l suni pe om la ora 12, să-i spui: «Vii la mine? Ai echipă? Ai ceva în plan? Haide acum. Vedem ce putem face, ne adaptăm în mers și mergem mai departe». Asta a fost.