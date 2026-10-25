„Nu am fost pe teren” Victor Angelescu recunoaște dominația FCSB: „N-am existat, e îngrijorător”

FCSB - Rapid 4-1. Victor Angelescu (42 de ani) a venit cu o analiză la rece după eșecul drastic suferit sâmbătă, pe Arena Națională.

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Seria de 5 victorii consecutive în Liga 1 a giuleștenilor a fost oprită după derby, iar echipa riscă să piardă locul secund, dacă U Craiova se va impune luni, la Sepsi.

Victor Angelescu: „E clar cel mai slab meci făcut de noi”

Președintele Rapidului a recunoscut superioritatea adversarilor și a catalogat meciul drept cel mai slab al jucătorilor săi, de la începutul sezonului.

„Am făcut un meci foarte slab. Asta este foarte clar. Cel puțin a doua repriză a fost execrabilă. Prima a mai fost cum a mai fost, dar în a doua pur și simplu nu am fost pe teren. E clar cel mai slab meci făcut de noi.

Pe lângă asta, trebuie să le dăm credit și celor de la FCSB. Nu am fost doar noi slabi, ei au fost buni, au prins o zi bună. Au fost mai buni ca noi, trebuie să recunoaștem. Nu-mi explic a doua repriză. Am avut mulți jucători care n-au fost în formă, n-au fost la nivelul pe care l-au arătat până acum în campionat.

Ce să zicem? E clar că Daniel Pancu se va uita la acest meci și va trage concluziile. Ce știm sigur e că am arătat rău. Asta e părerea mea. Nici în prima repriză nu pot să zic că am jucat perfect, dar am dat gol, ne-am apărat mai bine, iar FCSB n-a avut foarte multe ocazii. În schimb, în repriza a doua n-am mai existat”, a spus Angelescu, la Fanatik Superliga.

Apoi, pe lângă valoarea ridicată a adversarilor, oficialul Rapidului crede că unii dintre jucători au jucat cu teamă pe fondul presiunii publicului.

„Mă așteptam să intrăm altfel în partea a doua. Deși conduceam, nu era un meci pe care să-l controlăm. Din minutul 25, FCSB venise peste noi. Nu cu ocazii mari, dar domina jocul. Mă așteptam ca la pauză să ne dăm seama că nu e de ajuns ce am jucat în prima repriză.

Chiar vorbeam în prima repriză că nu putem câștiga așa și că trebuie să schimbăm ceva. Chiar dacă aveam 1-0, se vedea că FCSB vine peste noi și n-aveai cum să reziști. Nu mă așteptam să facem o repriză atât de slabă și să primim 4 goluri. Cred că am prins o zi în care jucătorii care au performat n-au fost la un nivel de derby.

Dezamăgirea e mai mare astăzi decât după derby-ul cu Dinamo. Chiar dacă am pierdut, statistic am fost mai buni decât ei. Am avut ocazii, am dominat, dar ne-au dat gol la singurul șut pe poartă. Pe când aseară n-avem cum să spunem că ne-am ridicat la nivelul celor de la FCSB. A existat doar o echipă pe teren în partea a doua ceea ce e mai îngrijorător. Cred că mulți dintre ei au jucat mai cu frică în fața a 40.000 de suporteri.

Banca a făcut diferența. Din păcate, cei care au intrat la noi n-au adus un plus. Ei au schimbat foarte bine după pauză. Au intrat Boutoutaou, Joao Paulo. Boutoutaou mi se pare un jucător foarte bun pentru Liga 1, clar peste nivelul campionatului. S-a văzut și când nu dădea gol, are tehnică, viteză”, a mai transmis Angelescu.

VIDEO. Golul înscris de Stojilkovic în FCSB - Rapid 4-1

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