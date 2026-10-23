Replică pentru Pancu Angelescu, mesaj pentru antrenorul Rapidului înainte de derby-ul cu FCSB: „N-ai unde să-i bagi, n-ai cum” +106 foto
Victor Angelescu FOTO: Rapid București
Superliga

Replică pentru Pancu Angelescu, mesaj pentru antrenorul Rapidului înainte de derby-ul cu FCSB: „N-ai unde să-i bagi, n-ai cum”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 21:41
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 21:42
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a explicat de ce giuleștenii preferă să dispute derby-urile cu FCSB pe Arena Națională.
  • Explicațiile sale vin după ce antrenorul Daniel Pancu (49 de ani) a declarat că și-ar dori ca aceste meciuri să se joace pe stadionul din Giulești.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul Rapidului a declarat că, dacă decizia i-ar aparține, meciul retur cu FCSB s-ar disputa în Giulești, unde echipa beneficiază de sprijinul propriilor suporteri.

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Victor Angelescu: „Tot timpul sunt 35-40.000 de suporteri”

Angelescu a explicat că stadionul din Giulești nu poate găzdui toți fanii interesați de derby și că Arena Națională permite și o prezență mai numeroasă a galeriei oaspete.

„Sunt două lucruri diferite. Am mai explicat. Cel puțin cu FCSB, dacă se poate și n-avem probleme cu Arena, meciurile se vor juca acolo, pentru că e un interes foarte mare de la ambele tabere.

Tot timpul sunt 35-40.000 de suporteri, și când jucăm noi acasă, și când joacă ei. Când jucăm acasă, vor să vină 30.000 de rapidiști la meci, n-ai unde să-i bagi, n-ai cum.

Nu spun și de cei de la FCSB, cărora le dăm o peluză întreagă. Cred că e un spectacol. Plus, sâmbătă vor fi 8.000 de rapidiști, altfel erau 2.400”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Cele două cluburi au ajuns la un acord de reciprocitate pentru derby-ul de sâmbătă, 24 octombrie, și pentru partida retur. Astfel, fiecare echipă va putea beneficia de o peluză întreagă atunci când joacă în deplasare pe Arena Națională.

Președintele Rapidului a explicat că o asemenea înțelegere nu ar putea fi aplicată în Giulești.

Vrei să ai spectacol, galerie cu galerie. La noi, în Giulești, nu se poate. Nici dacă ai vrea să le dai toată peluza, nu poți, pentru că avem a doua galerie acolo. Nu ai cum să faci reciprocitate. Așa vom juca mereu cu FCSB, dacă se poate. Dacă nu se poate sau dacă meciul nu contează, jucăm pe Giulești Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului

Stadionul din Giulești are o capacitate de aproximativ 14.000 de locuri, în timp ce Arena Națională poate găzdui aproximativ 55.000 de spectatori.

FCSB - Rapid, record de asistență în acest sezon

Derby-ul dintre FCSB și Rapid va stabili un nou record de asistență pentru actualul sezon al Superligii.

Din informațiile GOLAZO.ro, organizatorii au deschis și inelul al treilea al stadionului, după ce au fost vândute peste 30.000 de bilete, inclusiv cele alocate suporterilor Rapidului.

În baza acordului de reciprocitate dintre cele două cluburi, giuleștenii vor fi susținuți de aproximativ 8.000-9.000 de fani.

Până acum, recordul de asistență din acest sezon era deținut de partida Universitatea Craiova - FCSB, scor 5-0.

27.700 de spectatori
au fost prezenți la partida din Bănie

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