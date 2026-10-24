Decizia luată de LPF Anunț după vestea morții lui Viorel Păunescu. Ce se întâmplă cu meciurile din Superliga
Superliga

Decizia luată de LPF Anunț după vestea morții lui Viorel Păunescu. Ce se întâmplă cu meciurile din Superliga

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 14:39
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că toate meciurile rămase de disputat din etapa #13 din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere, în memoria lui Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei.
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LPF a decis să-i aducă un omagiu lui Viorel Păunescu, care a încetat din viață la 91 de ani. Astfel, toate partidele rămase de disputat din această etapă vor fi precedate de un moment de reculegere.

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Moment de reculegere pentru Viorel Păunescu în Superliga

Prima partidă la care se va ține acest moment va fi cea dintre Csikszereda și FC Voluntari, programată sâmbătă, de la ora 15:30.

Momentul va avea loc și pe Arena Națională, la derby-ul FCSB - Rapid.

LPF a transmis și un mesaj de condoleanțe familiei fostului conducător al Stelei.

„Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua în perioada 1998-2003, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcășești, Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua și Dinamo, fiind convocat și la echipa națională de handbal în 11.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

Gino Iorgulescu, președintele LPF, în numele instituției pe care o conduce, transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul LPF.

Meciurile la care se va ține un moment de reculegere:

Sâmbătă, 24 octombrie

  • 15:30: Csikszereda – FC Voluntari
  • 18:00: FC Argeș – UTA Arad
  • 21:00: FCSB – Rapid

Duminică, 25 octombrie

  • 16:00: Farul Constanța – Oțelul Galați
  • 19:00: CFR Cluj – Dinamo

Luni, 26 octombrie

  • 20:00: Sepsi OSK – Universitatea Craiova

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