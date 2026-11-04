Blănuță, renăscut în Polonia Atacantul care nu mai juca deloc în Ucraina și-a revenit la Lechia Gdansk. Ce evidențiază antrenorul său
Blănuță a înscris două goluri în ultima etapă la Lechia Gdansk. Foto: Imago
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Blănuță, renăscut în Polonia Atacantul care nu mai juca deloc în Ucraina și-a revenit la Lechia Gdansk. Ce evidențiază antrenorul său

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 18:18
  • Vladislav Blănuță, 24 de ani, a înscris patru goluri în ultimele cinci etape jucate în Polonia, pentru Lechia. 
  • Antrenorul echipei din Gdansk a vorbit și despre calitățile atacantului, dar și despre minusul „tricolorului”.
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Pentru Vladislav Blănuță, scandalul de la începutul toamnei lui 2025 a însemnat sfârșitul legăturii sale cu Dinamo Kiev.

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Blănuță, contestat de propriii fani la Dinamo Kiev

De-abia transferat în Ucraina, în septembrie, a devenit principalul inamic al fanilor alb-albaștri și al întregii țări după ce au fost dezvăluite postările lui proruse în timpul războiului. A fost contestat cât a rămas la Kiev.

Blănuță, în tricoul lui Dinamo Kiev. Foto: Imago Blănuță, în tricoul lui Dinamo Kiev. Foto: Imago
Blănuță, în tricoul lui Dinamo Kiev. Foto: Imago

„Tricolorul” U21 a jucat puțin și a înscris un singur gol în prima parte a stagiunii. În a doua, a dispărut din lot. A mai prins pe teren doar patru minute la finalul unui meci de campionat.

Dinamo, care îl cumpărase cu două milioane de euro de la FCU Craiova, l-a vândut cu 1,5 milioane la Lechia Gdansk.

Blănuță și-a revenit în Polonia. Ce a observat antrenorul la Gdansk

A renăscut în liga secundă poloneză. În ultimele cinci etape, a înscris patru goluri, inclusiv o „dublă” weekendul trecut, la 3-2 cu Unia Skierniewice. Și echipa sa e pe locul 3, cu același număr de puncte ca liderul Polonia Varșovia. Vrea să promoveze.

Antrenorul Lechiei e un ucrainean care are același prenume ca jucătorul, Vladislav.

Blănuță (dreapta) este cotat la un milion de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago Blănuță (dreapta) este cotat la un milion de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago
Blănuță (dreapta) este cotat la un milion de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago

Lupashko l-a evidențiat pe Blănuță în presa locală. Dar a subliniat și un minus care-l afectează pe vârful în vârstă de 24 de ani.

„Este foarte important pentru un atacant să marcheze goluri. E un jucător cu multe calități”, l-a descris tehnicianul.

Ce a observat însă: „Am vorbit recent cu Blănuță despre faptul că nu sărbătorește golurile. Trebuie să lucrăm și mental cu el”.

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