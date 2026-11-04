„Conspirație să-l doboare?” Ce afirmă francezii despre scandalul imens declanșat în jurul lui Kylian Mbappe
Kylian Mbappe și meme-ul care l-a transformat în dictatorul chinez Mao Zedong. Foto: Imago
Campionate

„Conspirație să-l doboare?” Ce afirmă francezii despre scandalul imens declanșat în jurul lui Kylian Mbappe

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 16:25
  • Kylian Mbappe a fost în centrul unui scandal internațional după o glumă făcută despre „dictatorul chinez” Mao Zedong. 
  • Un jurnalist francez important se întreabă de ce a reacționat China atât de radical la câteva luni după acea înregistrare. 
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Săptămâna trecută a fost tensionată, stresantă pentru ;Kylian Mbappe. Nu doar că a pierdut Balonul de Aur, locul 2 după Harry Kane, ci a fost și implicat într-un scandal internațional.

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Mbappe și „dictatorul” au declanșat furia Chinei

China a reacționat brutal la o glumă făcută de Mbappe, care l-a numit „dictator” pe Mao Zedong (președintele partidului comunist chinez între 1943 și 1976, președintele țării în perioada 1949-1976) amintindu-și meme-ul în care atacantul lui Real Madrid apărea într-un fotomontaj în locul lui Mao.

Ca pedeapsă, autoritățile din Beijing i-au blocat contractele publicitare cu companiile locale, care generează anual zeci de milioane de euro, iar televiziunea publică CCTV nu a mai transmis meciurile din LaLiga.

„Povestea din Suedia a fost dură, dar ce i se întâmplă acum lui Mbappe e o nebunie”

O reacție radicală, la câteva luni după ce căpitanul Franței înregistrase acel interviu pentru podcastul The Bridge, al colegului său Aurelien Tchouameni.

Daniel Riolo, editorialist la RMC Sport, crede că totul este o conspirație împotriva lui Mbappe. Jurnalistul face o conexiune între furia Chinei și scandalul jucătorului din Suedia, când a fost acuzat de viol în octombrie 2024. Dosar închis în cele din urmă, fără consecințe pentru el.

„Povestea din Suedia a fost dură, dar ce s-a întâmplat acum este la alt nivel. O nebunie. Nu a fost un incident minor, a fost politic, diplomatic, a primit o lovitură grea”, a afirmat Riolo la After Foot, emisiunea fostului fotbalist francez Jerome Rothen.

„Total irațional”

„Faptul că se petrece asta din cauza unui videoclip vechi de câteva luni, cu reacția violentă a unui stat care nu transmite meciurile... Total irațional”.

A continuat: „Reacția Suediei a fost irațională... Nu am mai auzit nimic despre acea poveste, nu a însemnat nimic”.

A întrebat: „Mai există oameni care cred că nu există o conspirație împotriva lui Mbappe pentru a-l doborî? Sunt prea multe coincidențe”.

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