Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Vladislav Blănuță și postările controversate. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Stranieri

Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 19:54
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 20:44
  • Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul transferat la Dinamo Kiev, nu a fost primit cu bine de fanii ucrainieni.
  • Potrivit presei din Ucraina, fanii au criticat postările atacantului care promovau personalități și opinii pro-ruse.
  • În încercarea de a repara imaginea jucătorului, clubul a anunțat că va publica un interviu cu acesta.

Atacantul născut în Republica Moldova a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Dinamo Kiev, ucrainenii plătind oltenilor 2,67 milioane de euro. Craiova a păstrat și 20% dintr-un viitor transfer, potrivit surselor GOLAZO.ro.

Vladislav Blănuță, contestat de ucrainieni după postările pro-ruse

Echipa ucraineană a publicat pe rețelele de socializare un scurt material video în care Vladislav Blănuță citește un mesaj în ucraineană:

„Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”.

Fanii ucraineni au descoperit însă că Blănuță ar fi repostat pe TikTok videoclipuri cu propagandistul rus Vladimir Solovyov, precum și clipuri din seria „Brigada” (o miniserie rusească de televiziune din 2002) și alte materiale rusești.

Bloggerul și corespondentul militar Bogdan Miroshnikov a atras atenția asupra acestor repostări ale lui Blanuță și a atașat capturi de ecran relevante.

De asemenea, s-a susținut online că și repostările soției sale erau similare, cu conținut nostalgic pentru URSS (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) și o repostare a unui discurs al lui Vladimir Putin, conform unn.ua.

La fel ca în cazul fotbalistului, contul ei a fost setat ulterior pe privat.

Prin urmare, fostul jucător al Craiovei a fost luat la țintă în comentariile fanilor la fragmentul video postat azi de Dinamo Kiev:

  • „La naiba. Ce penibil! Ștergeți comunicatul și acest videoclip și trimiteți fotbalistul acasă. E un circ”
  • „Îmi pot doar imagina ce bannere și alte mesaje vor afișa ultrașii. Hai să-l semnăm pe Dzyuba (n.r. - fotbalist rus), de ce nu?”
  • „Dacă nu-i vor rezilia contractul, sper că ultrașii nu vor lăsa lucrurile așa pur și simplu!”
  • „Managementul lui Dinamo e complet incompetent”

Clubul a sărit în apărarea lui Blănuță: „Și-a recunoscut greșelile din trecut”

Clubul a fost nevoit să emită un comunicat de urgență pentru a răspunde furiei suporterilor ucraineni. Mesajul a fost unul de susținere pentru Blănuță, care și-ar fi recunoscut greșeala. În plus, vineri ar urma să fie publicat un interviu în care jucătorul român va da explicații.

„Dinamo Kiev, împreună cu întreaga noastră mare familie de suporteri, face tot ce îi stă în putință pentru a apropria victoria Ucrainei asupra agresorului.

Patriotismul, munca pentru victorie și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile fundamentale ale formării echipei noastre. Din acest motiv, considerăm necesar să clarificăm situația legată de semnarea contractului cu noul nostru jucător român.

  • Primul punct: Acordul pentru transferul lui Blănuță a fost semnat în ultimele minute ale ferestrei de transferuri și a fost legat de plecarea lui Vladislav Vanat la Girona. În negocierile cu jucătorul nu au existat niciun fel de îndoieli privind poziția sa. El și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo.
  • Al doilea punct: Imediat ce a fost descoperit un conținut inacceptabil pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o verificare. Vladislav și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Acum înțelege situația reală, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru că poate juca în Ucraina.
  • Al treilea punct: Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri în privința atitudinii jucătorilor față de problemele sensibile ale Ucrainei. Clubul nu va accepta nicio abatere de la o poziție 100% patriotică și va întrerupe imediat colaborarea cu orice jucător care nu respectă acest principiu.
  • Al patrulea punct: Vladislav Blănuță se va adresa personal ucrainenilor în curând, oferind o explicație completă a poziției sale.

Vineri, pe canalul oficial al clubului, Dinamo TV, va fi difuzat primul interviu detaliat cu Blănuță, în care el va răspunde la toate întrebările și va împărtăși propria viziune asupra situației”, a notat clubul, în comunicatul său.

Dinamo Kiev rusia ucraina Vladislav Blănuță
