Mihalcea, deranjat de Aganovic  Antrenorul i-a transmis după remiza cu Farul: „Eu fac strategia! Poate vrea să se facă antrenor”

Farul - Unirea Slobozia 1-1. Antrenorul oaspeților, Adrian Mihalcea (48 de ani), s-a arătat deranjat de declarațiile oferite de elevul său Adnan Aganovic (37 de ani), după joc.

Tehnicianul i-a transmis că el stabilește strategia la club și nimeni altcineva.

Farul și Unirea Slobozia au încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, la Ovidiu, într-o partidă din etapa #3 a play-out-ului din Liga 1.

După meci, Adnan Aganovic a declarat că „o echipă serioasă nu se poate lăsa dominată de Farul în modul acesta”. Cuvintele au ajuns și la antrenorul său, Adrian Mihalcea.

Mihalcea, mesaj pentru Aganovic: „Eu fac strategia!”

Adrian Mihalcea s-a arătat deranjat de declarația elevului său.

„Cum am fost noi dominați? Au fost momente în care am fost, dar și au fost momente în care am vrut să fim dominați, ca să avem spații și să le fructificăm.

Strategia o decid eu. Poate n-ați înțeles voi bine [ce a spus Aganovic]. Poate a vrut să zică de Farul că a fost dominată.

De asta sunt angajat, să fac strategia jocului. Poate vrea să se facă antrenor și contează enorm, dar nu știu dacă lucrurile acestea ar trebui declarate la cald. Nu pot să-mi dau seama, dar nu e nicio problemă”, a declarat Adrian Mihalcea după meci, la Prima Sport.

Adrian Mihalcea cere puncte: „Va fi greu altfel”

Adrian Mihalcea a declarat că echipa sa are nevoie urgentă de șase puncte în următoarele două runde pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare.

Următoarele două dueluri: acasă cu UTA Arad și în deplasare cu Oțelul Galați

„Vom face analiza mâine. Dacă nu facem șase puncte în următoarele două meciuri va fi extrem de greu

Azi am câștigat un punct meritat. Un meci pe contre. Au avut inițiativa în prima repriză. Au și ratat două-trei ocazii. Am reușit în a doua repriză să echilibrăm și am avut ocaziile mai mari.

Meci de luptă, așa cum sunt toate meciurile, împotriva unei echipe mai bună calitativ. Am luat un punct, suntem neînvinși, dar nu știu cât rezolvă acest punct ecuația retrogradării.

M-au mulțumit băieții, modul de a interpreta anumite faze. Ne trădează, la un moment dat, frica sau respectul față de numele echipelor pe care le întâlnim. Continuăm să sperăm”, a mai spus Mihalcea.