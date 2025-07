Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi că directorul unei companii aflate în subordinea ministerului a decis să-și diminueze singur salariul: de la 53.910 la 14.000 lei

Directorul e Flavius Cladoveanu, de la Incertrans, cel care în urmă cu două decenii era instalat de Ion Crăciunescu ca avocat și purtător de cuvânt al Comisiei Centrale a Arbitrilor

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, Cladoveanu dezvăluie că salariul ”apărut în presă era brut, nu net” și susține că argumentele pentru gestul său au fost determinate de “empatie, dar și frustrare”.

Acum liderul Institutului de Cercetare în Transporturi (INCERTRANS), Cladoveanu este cel care în urmă cu 20 de ani era avocatul și purtătorul de cuvânt ar arbitrilor români.

El a fost adus la acea vreme în CCA de către Ion Crăciunescu, care a condus comisia. Avocat de profesie, Cladoveanu a ocupat această funcție în fotbal între 2003 și 2005, perioadă în care pe lista FIFA erau arbitri precum: Corpodean, Balaj, Salomir, Tudor, Deaconu, Serea, Augustus Constantin, Altmayer, Heleșteanu.

Domnule Cladoveanu, ce v-a determinat să faceți acest gest, de a vă diminua salariul?

Bună ziua. Mă caută cineva din sport, după 20 de ani. Chiar îmi face plăcere, pentru că așa află lumea că eu provin, de fapt, din mediul privat.

Dar care credeți că e percepția oamenilor?

Că mă lăfăi în lux și opulență pe bani publici, când eu, de fapt, timp de 17 ani am fost în domeniul privat.

190.000 de euro e valoarea ceasurilor, bijuteriilor și tablourilor care apar în declarația de avere a lui Flavius Cladoveanu

“Ni s-a pus o etichetă: toți furăm și toți avem salarii nesimțite”

De ce ați decis să renunțați la o parte mare din salariu?

Foarte sincer, fiind avocat la bază, mi-a displăcut foarte tare eticheta pusă tuturor, la grămadă, celor care conducem companii de stat. Vezi Doamne, toți furăm, toți avem salarii nesimțite. Salariile sunt extraordinar de legale, dacă pot spune așa. Unii au și sporuri, la fel de legale. Eu nu am nici un spor, ca să clarific și acest lucru. Nici un organ de cercetare penală nu a deschis vreo procedură împotriva acestor salarii. Dacă era ceva ilegal, s-ar fi sesizat, nu?

Unii spun că e imoral de mare.

Nu unii, toți spun asta, dar la unele firme nu e chiar așa. Pentru că au cifre de afaceri foarte mari, normal că și cine are responsabilitatea trebuie să fie plătit foarte bine. Eu m-am luptat la acest institut să țin inginerii specialiști, unii sunt specializați în autostrăzi, alții lucrează în laborator.

“Noi dăm bani Guvernului, nu invers!”

Câți bani primește Incertrans de la bugetul de stat?

Zero lei! Nu suntem companie bugetară, nu lucrăm cu bani publici, ne autofinanțăm sută la sută. De aici a și plecat marea mea frustrare. Că am fost perceput că stăm pe banii statului, când, de fapt, noi suntem un SA, o societate cotată la Bursa de Valori București, care face profit și care plătește anual dividende statului român.

Statul nu e acționar?

Ba da, 60% statul, 20 și ceva la sută SIF 4 Muntenia și restul acționari privați. Dar știți care este aportul statului? Două corpuri de clădiri prăfuite de pe Calea Griviței. Noi suntem jucători pe piața de capital, de acolo facem bani. Până să ajung eu la Incertrans în 2017, Institutul era pe pierdere. De atunci e doar pe profit. Și dividende plătim către Ministerul Economiei. Deci, e fix invers de cum crede lumea: noi dăm bani Guvernului, adică statului.

Cu ce se ocupă Incertrans

Face recensământul circulației rutiere de pe teritoriul României. “Pe baza rapoartelor noastre, ulterior se decide ce drumuri și autostrăzi e nevoie să se facă și mai ales pe ce rute, plus ce bani din fonduri europene se vor aloca”, spune șeful Incertrans

Harta rutieră a orașelor: “Facem harta pe care circulă mijloacele de transport în comun în orașe”

Certificarea calității produselor din trafic, inclusiv a autostrăzilor

3 mașini deține directorul Incertrans, conform propriei declarații de avere: un Maserati Ghibli, un Porsche Boxster și un Smart

”Pentru can-can , că dă bine pe ecran, nu s-a explicat că e suma brută”

V-a deranjat postarea făcută de Ministrul Economiei?

Acolo se dezvăluia salariul meu, 53.910 lei. Adaug eu: e suma brută, nu netă. Dar pentru can-can, pentru că dă bine pe ecran, nu s-a mai specificat că e brut. Practic, salariul net era undeva în jur de 27.000-28.000 lei, pentru că 47% sunt taxe și impozite. Dar de ce să spunem tot adevărul, pentru că cel care se crede justițiabil, fie că e din Vaslui sau din Dorohoi, nu face diferența între brut și net și rămâne cu informația că directorul Incertrans încasează 53.910.

”Ministrul nu ar fi ajuns niciodată la mine!”

Deci v-a deranjat sau nu?

Vă spun ce a fost deranjant. Lăsa să se înțeleagă, printre rânduri, că dacă nu luam eu decizia, ajungea el la mine, la noi, directorii companiilor. Vă spun ceva, chiar foarte clar: Nu ajungea niciodată la mine. Eu am un contract de mandat extrem de solid. Sunt, totuși, avocat, nu un șofer făcut la apelul de seară. Chiar m-a deranjat foarte tare că nu s-a explicat că noi suntem autofinanțați în exclusivitate, fără bani publici. În plus, eu trebuie să am o transparența totală, din moment ce suntem cotați la bursă.

Câte dividende ați plătit statului român?

Nu mai știu exact, nu e sumă mare, undeva la vreo 100.000 de lei parcă pe ultimul an. Dar nu neapărat acest lucru e important, ci că dăm de muncă la niște oameni de 50-55-60 de ani, cercetători științifici, care dacă n-ar avea jobul acesta, nu știu dacă și-ar găsi în altă parte. Avem în jur de 40 de angajați.

8,2 milioane lei, aproximativ 1,65 milioane euro, au fost veniturile Incertrans pe anul 2024

”Dacă suntem solidari, să fim toți. Să-și taie salariul cu 20 la sută”

În concluzie, gestul prin care v-ați diminuat salariul pentru ce îl faceți?

Eu nu mă raportez la politicieni, ci la mama, la vecinu', la salariații pe care îi am, omul de rând, acela e reperul. Eu provin dintr-o profesie liberală, vin din mediul privat. Opinia publică n-a fost informată corect. Să nu mai fie băgați toți, la grămadă, în același malaxor. A fost un gest benevol. Și de empatie pentru ce se întâmplă în țară, cu aceste tăieri, dar și de frustrare, pentru ceea ce v-am explicat mai înainte. Poate gestul meu e un exemplu și pentru alții, să-l urmeze. Uite, fac acum o propunere.

Așa!

Am remarcat declarația Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a zis că dacă un director al unei companii din subordinea lui decide singur să-și taie salariul, atunci și el o să-l diminueze cu 20%. Propunerea mea publică e: fiecare ministru din acest Guvern să renunța la 20% din indemnizație. La fel și Ilie Bolojan, dar și Nicușor Dan. E moment greu, se fac tăieri, trebuie să fim toți solidari până trecem hopul, nu? Hai să facă și Guvernul și președinția ce am făcut eu din proprie inițiativă.

Cât câștigă președintele și cei din Guvern

Președinte: 48.600 lei lunar

Prim-ministru: 26.000 lei lunar

Ministru: 22.000 lei lunar

*sumele sunt brute

