Adrian Mihalcea (48 de ani) și-a lăudat jucătorii după victoria împotriva celor de la Sepsi, scor 3-2.

Cu toate acestea, antrenorul a tras un semnal de alarmă privind evoluția din a doua repriză, când echipa sa a încasat două goluri.

În urma primului meci din Liga 1 din acest an , nou-promovata Unirea Slobozia a urcat pe locul 11 în clasament, cu 25 de puncte acumulate.

Adrian Mihalcea: „Suntem fericiți”

La finalul partidei, antrenorul celor de la Unirea Slobozia s-a declarat încântat de victoria obținută de fotbaliștii săi, dar totodată, le-a atras atenția privind problemele pe care echipa sa le tot întâmpină în a doua repriză a meciurilor.

„E o victorie mare. Un rezultat obținut cu multă tensiune, cu un puls de 200 pe bancă, sunt 3 puncte importante pentru a menține această luptă de a ne atinge obiectivul.

Exact ce anticipam, fiind prima etapă, ritmul de joc și forma sportivă a multora dintre jucători nu sunt cele mai bune. Suntem fericiți, așteptăm și ne pregătim pentru următoarele etape.

Este o problemă. Este al patrulea meci când intrăm la pauză cu avantaj și nu reușim să menținem acest avantaj. Poate și teama noastră de a conserva avantajul, teama de joc sau poate faptul că în momentul când echipa adversă pune presiune, clacăm”, a declarat Mihalcea la Prima Sport după meci.

„Faptul că suntem o echipă mică ne poate costa”

Continuând, Mihalcea a lăudat reacția jucătorilor săi după ce au încasat două goluri și a declarat că va lucra în continuare cu aceștia, pentru a rezolva problemele din a doua jumătate a partidei:

„Dar în același timp suntem o echipă care reacționăm imediat. Sunt lucruri pe care câteodată nu le înțeleg, nu văd de unde să apuc și cum să rezolv problema începutului prost din a doua repriză.

O să am altfel de discuții, individuale, chiar și colective, că aici e problema, sperăm să rezolvăm. Astăzi am avut noroc, am reușit să întoarcem.

Faptul că suntem o echipă mică ne poate costa la un moment dat”.

În încheiere, antrenorul a comentat performanța reușită de arbitrul partidei, Sebastian Colțescu, care a devenit primul „central” care bifează 400 de partide în Liga 1.

„Mă bucur pentru el, este un număr incredibil, faptul că este primul arbitru care atinge această cotă este de felicitat.

Mi-a dat o carte pe care el a scris-o, după meci, și i-am promis că o să o citesc. Ca jucător nu știu dacă am avut episoade cu Sebi (n.r. Sebastian Colțescu), iar ca antrenor, prea puțin”, a declarat Mihalcea.

Topul celor mai delegați arbitrii în Liga 1:

Sebastian Colțescu - 400 partide Alexandru Tudor - 381 partide Istvan Kovacs - 357 partide Cristi Balaj - 341 partide Ovidiu Hațegan - 308 partide

Cred că nu am realizat că a început campionatul și parcă n-am ajuns la stadion. În prima repriză am fost apatici, puteam să luăm mai multe goluri. Trebuie să fim mai disciplinați. În repriza a doua ne-am trezit puțin, dar nu a fost de ajuns. Toate cele trei goluri au fost stupide. Am mers din greșeală în greșeală. Puteam să mai marcăm, am avut bară. N-am reușit să înscriem mai mult. Felicit Slobozia. Noi trebuie să ne trezim la realitate Valentin Suciu, antrenor Sepsi