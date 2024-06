Claudiu Niculescu, 48 de ani, consideră că „adevărata” Craiova este cea patronată de Adrian Mititelu și că acela este clubul unde el a evoluat între 1998 și 2001.

„Eu am jucat la FCU. Nu vreau să supăr pe nimeni. Am spus și trebuie să repet asta, Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu. Pentru că acolo am jucat.

Nu trebuie să se simtă lezați cei de la CSU. Îi respect, domnul Rotaru bagă bani, investește foarte mult, a deveni un club stabil, puternic, care se luptă la titlu an de an.

Este benefic pentru campionatul nostru, dar Universitatea este FCU”, a spus Niculescu, acum antrenor la FC Voluntari, la emisiunea „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

41 de goluri în 93 de meciuri a înscris Niculescu la Universitatea Craiova

Mititelu: „Într-o zi vei antrena FCU”

Adrian Mititelu i-a răspuns lui Niculescu printr-o postare pe rețelele de socializare, prin care l-a „invitat” să antreneze pe viitor formația care tocmai a retrogradat în Liga 2.

„Mulțumim, Claudiu! Ai dat dovadă de caracter și bărbăție, în vremuri în care cei mai mulți dintre foștii jucători și oficiali ai acestui club dovedesc amnezie și lașitate!

Într-o zi, sunt convins că vei antrena echipa pentru care ai jucat, FCU!”.

Niculescu, rivalitate majoră cu oltenii

Relația fanilor olteni cu Niculescu nu e dintre cele mai bune, situația devenind tensionată încă de acum 23 de ani, când Clau-gol a semnat cu Dinamo și deteriorându-se progresiv pe măsură ce atacantul și-a consolidat statutul de legendă a „câinilor”.

Fotbalistul născut la Slatina a fost tratat cu extremă ostilitate de câte ori a revenit ca jucător la Craiova și chiar a fost ținta unei intenții de agresiune, când un suporter poreclit „Poștașul” a intrat pe teren pentru a-l lovi.