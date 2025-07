 Yeray Alvarez, depistat pozitiv Fotbalistul care a învins cancerul de două ori, implicat într-un caz de dopaj după semifinala cu United: „Tratamentul pentru alopecie este de vină”

Yeray Alvarez (30 de ani), fundașul central al celor de la Athletic Bilbao, a anunțat că a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat de UEFA.

Rezultatul a venit în urma meciului tur cu Manchester United, încheiat 3-0 pentru englezi, în semifinalele Europa League (7-1 la general)

Fundașul a oferit și o explicație: rezultatul pozitiv ar fi fost cauzat de un tratament împotriva alopeciei, administrat de ani de zile, ca urmare a problemelor de sănătate pe care le-a avut în trecut.

Yeray Alvarez, depistat pozitiv după finala cu United

Yeray a fost diagnosticat cu cancer testicular în două rânduri, în decembrie 2016 și iunie 2017, reușind să revină pe teren după perioadele dificile.

„În urmă cu câteva săptămâni am fost informat că am fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat de UEFA după meciul tur al semifinalei Europa League împotriva lui Manchester United .

A fost o veste foarte grea și, sincer, nu-mi venea să cred, având în vedere că niciodată în viața mea nu am consumat substanțe interzise.

De când am învins boala, urmez de ani buni un tratament împotriva alopeciei și, după ce am analizat cazul, am constatat că testul pozitiv s-a datorat administrării involuntare a unui medicament preventiv împotriva căderii părului care conținea o substanță interzisă.

Procedura disciplinară se află în prezent în faza de anchetă și este supusă confidențialității, motiv pentru care sunt suspendat provizoriu și nu am voie să fac alte declarații publice.

Vreau să vă spun tuturor că îmi pare foarte rău pentru această situație, însă, cu sprijinul clubului, lucrez la apărarea mea cu convingerea că voi putea reveni cât mai curând pe teren. După finalizarea procedurii, voi oferi toate explicațiile necesare”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare.

După ce a fost diagnosticat prima oară, Yeray a revenit rapid pe teren.

Deși fusese operat pe 27 decembrie 2016, acesta a revenit la antrenamente pe 12 ianuarie.

În februarie și-a recâștigat statutul de titular, după 39 de zile de la operație, conform as.com. Însă, în iunie 2017 analizele au arătat că i-a revenit cancerul, astfel că a fost nevoit să ia din nou o pauză și să urmeze tratament.

Anul acesta, deși a purtat banderola de căpitan în meciul retur cu United (1-4), și era unul dintre titulari, Yeray a lipsit din lot în ultimele două etape din La Liga (1-0 cu Valencia și 0-3 cu Barcelona).

Pentru Bilbao, fundașul a adunat 257 de meciuri, în care a reușit să marcheze cinci goluri și să ofere patru pase decisive

7 milioane de euro valorează Yeray, iar cea mai înaltă cotă a fost atinsă în 2019 - 30 de milioane, conform transfermarkt.com

