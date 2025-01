Adrian Mititelu a declarat că și-ar dori să-l pună antrenor la FCU Craiova pe Dorinel Munteanu (56 de ani).

Tehnicianul și-a dat demisia de la Oțelul Galați, după ce a dezvăluit problemele financiare de la club.

Cu toate acestea, patronul craiovenilor recunoaște că va fi greu să îl convingă pe Dorinel Munteanu, deoarece antrenorul este dorit de echipe importante din Liga 1, după cum anunță Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, cu gândul la Dorinel Munteanu

Finanțatorul de la FCU Craiova 1948 a vorbit despre cel mai dorit antrenor al momentului în România, Dorinel Munteanu, care a explicat de curând motivele plecării sale de la Oțelul.

Adrian Mititelu a dezvăluit că a purtat discuții cu tehnicianul, însă șansele ca Dorinel să ajungă la Craiova sunt mici.

„Da, am vorbit, l-am întrebat dacă e adevărat că și-a dat demisia. Asta nu putem comenta, nu pot să vă spun lucruri de-astea. Am o relație de amiciție cu el de foarte mult timp, încă din 2007-2008, de atunci.

Era antrenor-jucător la CFR și l-am bătut o dată în Cupa României. CFR venea după o perioadă foarte bună în Cupa Intertoto și noi i-am bătut în Cupa României printr-un gol marcat de Andrei Ionescu pe Oblemenco.

Este unul dintre antrenorii care merită apreciați și cu care oricine și-ar dori să lucreze, dar de la a-l dori până la a veni aici este o diferență mare.

Este un antrenor căutat de echipe puternice din Liga 1, am înțeles că este curtat de echipe din play-off, așa că este puțin probabil să vină la noi. Dar dacă ar fi după mine, l-aș dori oricând ”, a declarat Mititelu, într-un interviu pentru site-ul oficial al FC U Craiova.

Dorinel Munteanu, despre motivul plecării de la Oțelul

După demisia surprinzătoare, Dorinel Munteanu a ținut să ofere mai multe detalii privind situația clubului, printr-un videoclip postat pe pagina de Facebook a gălățenilor.

„În urmă cu 3 ani și jumătate, am venit cu sufletul deschis la echipa mea de suflet, am crezut în proiect, am pus pe primul loc suporterii și clubul, casa mea a fost Oțelul Galați. Acum a venit momentul să închei colaborarea mea cu Oțelul.

Eu sunt gălățean cu sufletul, indiferent de ce spune lumea. Punctul culminant care a contat în demisia mea a fost încrederea.

Până înaintea jocului cu CFR Cluj, jucătorii mei au avut încredere totală în mine. Le-am spus jucătorilor despre problemele financiare, că nu trecem printr-o perioadă bună. Au înțeles.

Aici a fost ruptura. Mi-am dat demisia pentru că am fost mințit să le spun că vor veni salariile. S-au întâmplat și multe lucruri pozitive la echipe, mă refer la susținerea, cât a fost necesară, a Consiliului Local.

Băieții au înțeles că, fiind sponsorizați din bani publici, așteptările erau normale. Când un sponsor sau când un conducător al unui partener oficial te minte... atunci s-a produs ruptura.

Și mie îmi pare rău că părăsesc echipa, sincer. Nu suportam că jucătorii mei să fie duși cu zăhărelul sau mințiți că își vor primi banii.

E important ca lumea să știe de ce mi-am dat demisia, nu pot lucra cu jucători nemulțumiți”, a declarat Dorinel Munteanu.