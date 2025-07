Fred Vergnoux (52 de ani) a fost impresionat de timpul lui David Popovici (20 ani) din finala de la 100m liber a Europeanului U23 de natație.

Francezul e de părere că recordul stabilit de Pan Zhanle (20 de ani) la această probă nu va mai rezista mult timp.

Campionatul Mondial de Natație din Singapore a început pe 11 iulie și va dura până pe 3 august 2025.

David Popovici va înota pe 28 iulie în seriile și semifinalele probei de 200m liber, finala având loc o zi mai târziu, pe 30 iulie în seriile și semifinalele probei de 100m liber, finala fiind programată ziua următoare.

Fred Vergnoux e unul dintre cei mai în vogă antrenori de natație ai lumii. Summer McIntosh, eleva sa de la clubul World Aquatics Centers din Antibes (n.r. - oraș situat între Cannes și Nice), tocmai a doborât trei recorduri mondiale la trialul canadian. La doar 18 ani!

În plus, Summer a mai realizat al doilea timp din istorie la 200 de metri fluture, plus al treilea la 800 de metri liber. Totul în doar cinci zile.

Îi datorez enorm de multe lui Fred. A fost absolut fantastic în aceste luni. M-a adus la un nivel superior în acest sport. Am înotat mult mai repede decât mi-am imaginat vreodată. Summer McIntosh, triplă campioană olimpică

Fred Vergnoux: „David Popovici se apropie de Pan”

Cu peste 20 de ani de experiență în lumea natației, Fred e unul dintre cei care-l admiră pe David, lucru pe care nu l-a ascuns niciodată.

Interviul de mai jos a „încolțit” după ce francezul a văzut timpul excelent al românului realizat în proba de 100m liber la CE Under 23. Când a avut ceva timp liber, Fred a fost mai mult decât bucuros să vorbească despre „fenomenul” Popovici.

Salut, Fred! Nu ne-am mai auzit de ceva vreme. Între timp tu lucrezi cu Summer McIntosh, iar David a înotat 46.71s pe suta de metri.

Trebuie să mă ocup de 28 de înotători care vor merge la Campionatele Mondiale din Singapore, așa că îți dai seama că de abia am timp să respir. Parcă am tot timpul capul sub apă (n.r. - râde). Summer a fost în mare formă la trialurile din Canada, cu 3 recorduri mondiale (n.r. - în probele de 200m mixt, 400m mixt și liber) așa că sunt foarte bucuros. Lucrăm împreună din ianuarie. Iar David se apropie de timpul lui Pan Zhanle, așa cum intuiam.

Ajungem imediat și acolo. Spune-mi, e ușor de lucrat cu ea? Întreb asta pentru că nici David și nici Adrian Rădulescu nu dau interviuri în presa din România, așa că nu prea știm amănunte din pregătirea lor.

Da, e ușor. Știi, atunci când lucrezi cu sportivi ca Summer sau David... ca și atunci când lucram cu Mireia (Mireia Belmonte, considerată cea mai mare înotătoare din istoria Spaniei, câștigătoare de aur olimpic), deci cu campioni, cred că e mai simplu pentru că acești oameni știu ce vor. Nu trebuie să-i mai convingi tu de nimic, nu trebuie să-i împingi de la spate.



Ei știu care e scopul. Să fie cei mai buni din lume. Summer îmi spune că, pe măsură ce devine mai rapidă, e din ce în ce mai greu, dar și «fun». Pentru că, la urma urmei, ei asta vor. Să înoate cel mai repede. Bănuiesc că asta se întâmplă și cu David, mai mult sau mai puțin.

Fred Vergnoux: „Recordul va cădea curând”

Probabil că finalele a două probe de la Mondialele de natație sunt așteptate de toată lumea. Cea de la 800m liber feminin, cu duelul dintre Summer și Katie Ledecky. Și cea de la 100m liber masculin, David versus Pan Zhanle.

Da, așa cred și eu. Summer s-a apropiat la mai puțin de o secundă de recordul mondial al lui Katie la 800m, iar David la 0.3 secunde de cel al lui Pan la 100m liber. Dar să nu uităm că Summer a înotat doar de câteva ori 800m liber, va fi outsider-ul împotriva «reginei probei». Vor fi două finale fantastice, nu am dubii.

Fred, ajungem la timpul lui David de la Europeanul Under 23, 46.71s față de 46.40s al chinezului Pan. Credeam că acel timp e imbatabil, dar Popovici ne demonstrează contrariul.

Ceea ce spui e foarte adevărat și interesant, pentru că toți am spus după acea finală de la JO Paris - «Dumnezeule, 46.40 e o nebunie! Un record mondial care va rămâne de neatins foarte mulți ani». Dar David a venit destul de aproape de el, așa că asta-mi spune că recordul lui Pan va putea fi bătut. Nu știu încă de cine, dacă de el sau de Popovici.



Dar știi ce e la fel de important? Faptul că se vorbește despre înot. David, Pan, Summer, toți sub 20 de ani, fac să nu existe o «perioadă moartă», care urma de multe ori după Jocurile Olimpice. Iar dacă se vorbește despre sport, iar copiii îi văd pe acești tineri, atunci înotul are viitor.

Știu vorba aceea specifică natației - «finalele sunt pentru a fi se câștigate, nu pentru a se face recorduri mondiale». Și, totuși, întreb. Am putea vedea un nou record mondial la 100m liber?

Atunci când te afli în finala unui Campionat Mondial, singurul lucru la care te gândești e să fii cel mai rapid. Atât! Nu contează cu ce timp. Ce s-a petrecut la Jocurile Olimpice cu Pan e, mai degrabă, o excepție. Așa că, dacă vom vedea un nou record mondial, ceea ce e foarte dificil, cred că el ar putea veni în semifinale. Strategia pentru a deveni campion mondial e cu totul alta decât cea pe care o ai atunci când îți propui un record mondial.

Medalia e cea importantă.

Da și nu (n.r. - râde). Nu atât medalia în sine. Summer, de exemplu, nu le păstrează acasă într-o cutie de lemn. Sau expuse. După o cursă în care a bătut recordul mondial, s-a dus la un copil din tribună și i-a pus medalia de gât. Mi-a spus apoi că pentru ea e suficient să știe că a câștigat, dar poate copilul acela va veni la bazin și va fi următorul Summer sau David, încântat de acea medalie.

Și David a donat o medalie, de campion mondial, pentru o cauză caritabilă.

Exact ce spuneam. Un gest frumos. Pe acești sportivi îi interesează să câștige, dar nu neapărat ce vine după asta. Nici eu nu stau să număr medaliile câștigate de sportivii mei, dar țin minte recordurile mondiale făcute de ei. Pentru că atunci știu că s-au autodepășit. Și, ca să-ți răspund la întrebarea pusă acum câteva minute, cred că recordul la 100m liber va «cădea» destul de curând.

Fred Vergnoux: „O binecuvântare”

Înțeleg acum din cuvintele tale, iar tu știi exact ce se petrece în creierul unui înotător, că recordul mondial al lui Pan Zhanle a fost „o binecuvântare” pentru David.

Absolut! Așa aș numi-o și eu, «a blessing în disguise» (n.r. binecuvântare deghizată). L-a motivat enorm. În primă instanță, iar asta e uman, te gândești cum a putut scoate acel timp? Ești confuz. Iar după uimirea ce durează 2,3 săptămâni, te gândești, dacă ai mentalitate de campion, ce pot face ca să-l bat? David și-a propus să fie din nou cel mai rapid la 100m liber. Iar asta e fantastic și pentru un antrenor. Pentru că există dorința sportivului cu care poți lucra. Asta-l scoate din zona de confort și poți experimenta alte metode care să-l facă și mai rapid. Schimbarea știm că nu prea e în natura umană. Sunt reticenți la schimbare. Dar când există o motivație foarte mare, cum e în cazul lui David, atunci se poate face.

A existat și o... hai să-i spun controversă legată de David și de Europeanul U23. Deși era anunțat că va participa și în finala de la ștafetă, el s-a retras. Camelia Potec, președinta Federației, a spus că nu a vrut să resimtă presiunea unei noi finale. Și 100m liber, și ștafeta aveau loc în aceeași zi.

Înțeleg asta. Atunci când strategia ta e pe termen lung, și cred că în cazul lui David și Adrian (n.r. - Rădulescu, antrenorul) ținta e Mondialul, trebuie să ții cont de orice pic de energie. Sunt din ce în ce mai multe competiții cu înotători rapizi. Trebuie să fii foarte atent la risipa ta de efort.

Din câte am înțeles, David a spus că dorește să rămână focusat pe această finala la 100 de liber. Să nu mai aibă presiunea de dinainte că va mai trebui să înoate și în finala de la ștafetă, care era la câteva ore după cea de la 100m liber. Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern

Și, totuși, Leon Marchand a reușit să înoate finale în aceeași zi la Jocurile Olimpice. Te solicită atât de mult o finală de ștafetă la un European Under 23?

Fără să-l jignesc pe David, dar el nu e Leon. Marchand a luat patru medalii de aur la Paris, dar e un înotător de 200m și 400m. David e axat pe 100m și 200m. Altă pregătire. În plus, nu știu care a fost strategia lui Adrian, dacă nu cumva au vrut să repete la competiția de care spui ce se va petrece la Mondiale. Asta ar avea sens.

