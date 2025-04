„Vreau să mergem în Europa” Alex Chipciu vrea în cupele europene cu U Cluj: „De-asta e frumos fotbalul”

U CLUJ - CFR 1-0. Alex Chipciu (36 de ani) a declarat că vrea să ajungă să joace în cupele europene cu formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani).

U Cluj a jucat în 1995 în Cupa Intertoto, iar de atunci nu a mai evoluat în Europa

Alex Chipciu a avut un discurs special după meci, în care a vorbit despre principala dorință a jucătorilor și a fanilor „studenților”: calificarea în cupele europene.

U CLUJ - CFR. Alex Chipciu: „Vreau în Europa”

„Suporterii au zis că vor măcar să meargă cu noi în Europa. Vreau să mergem în Europa să jucăm.

Craiova se gândește la titlu, FCSB se gândește că e favorită la titlu, CFR câștigă etapa viitoare și iar se gândește la titlu. De-asta e frumos fotbalul. Urmează un meci special (n.r. cu FCSB), dar pentru noi trebuie să fie toate la fel.

O să avem aceeași dăruire, sper să ne întoarcem cu puncte. FCSB are echipă bună. Noi am suferit cum am suferit cu FCSB aici, deci vine un meci greu”, a declarat Chipciu, la Prima Sport 1.

Alex Chipciu: „Aveam 4 crampe în același timp”

Fotbalistul de 36 de ani a transmis că această victorie vine la pachet cu un efort uriaș făcut de el și de colegi și a dezvăluit prin ce a trecut în ultimele minute ale partidei:

„Sunt extrem de obosit, cum am suferit acum nu am mai făcut-o de mult. Am avut crampe ca atunci când eram copil. Nu am tras de timp, aveam 4 crampe în același timp.

Sunt obosit, o victorie foarte grea. CFR e o echipă foarte bună. E un meci special pentru suporteri, poate mult mai special decât pentru noi.

Când câștigi, zici că joci în Champions League, când pierzi, zici că ești de play-out.

CFR, FCSB și Craiova sunt cele mai bune, investesc mulți bani. Noi, Rapid, Dinamo trebuie să ne autodepășim pentru a fi cu ei”, a mai transmis Chipciu.

FOTO Atmosferă superbă la derby-ul Clujului

Alex Chipciu, 100 de meciuri în Superligă la U Cluj

Victoria cu CFR Cluj, scor 1-0, a reprezentat meciul cu numărul 100 la U Cluj în Liga 1 pentru Alex Chipciu.

Astfel, a devenit primul fotbalist care ajunge la această bornă în tricoul echipei lui Sabău, în ultimii 26 de ani.

„Alex Chipciu, primul fotbalist cu 100 de meciuri jucate la U în Superliga în ultimii 26 de ani”, a transmis U Cluj, pe contul de Instagram al clubului.

În actualul sezon, Chipciu a ajuns la 30 de meciuri în Superligă, timp în care a oferit două pase decisive.

110 meciuri are Chipciu pentru U Cluj în toate competițiile. A înscris 8 goluri și a oferit 8 pase decisive