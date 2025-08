Ion Iliescu s-a stins din viață astăzi, la 95 de ani, după 2 luni de spitalizare.

Ce pasiuni avea Ion Iliescu în copilărie, ce echipă de fotbal iubea, ce legende ale sportului a cunoscut. Cum a ajutat Steaua să nu se desființeze.

Era internat de luni, 9 iunie, la secția de terapie intensivă a spitalului SRI „Agrippa Ionescu” din București, având probleme respiratorii.

Primul președinte după perioada comunistă, fostul membru PCR a condus țara mai mult de un deceniu, în două perioade, 26 decembrie 1989-29 noiembrie 1996 și 20 decembrie 2000-20 decembrie 2004.

A fost inculpat, în 2018, pentru crime împotriva umanității în dosarul Revoluției.

Citește și A murit Ion Iliescu Legăturile fostului președinte cu sportul Citește mai mult A murit Ion Iliescu Legăturile fostului președinte cu sportul

Ion Iliescu, de la sporturile copilăriei la Ivan Patzaichin, Federer și O’Sullivan

A povestit în rarele apariții publice din ultimul timp legăturile sale cu lumea sportului.

Și-a amintit de pasiunile din copilărie și adolescență. Ce sporturi iubea, ce echipă de fotbal îi era apropiată de suflet.

A redat momentele în care i-a cunoscut pe campionii Angelica Rozeanu, Lia Manoliu, Ivan Patzaichin. Și cum a ajuns șeful federației de caiac-canoe.

În ultimii ani, a văzut mult sport la televizor, în special tenis și snooker pentru preferații lui: Roger Federer și Ronnie O’Sullivan.

Iliescu și fotbalul: „Am început cu mingea de cârpă, pe maidan”

Când era mic, l-a atras fotbalul, în primul rând. A fost primul sport descoperit de el.

„Nu am făcut sport de performanță, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan”, a declarat Iliescu într-un interviu pentru ProSport, în 2010.

„Pe vremea mea, când eram la Oltenița și aveam opt ani, erau multe terenuri virane. Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfășura toată energia copilăriei și a tinereții.

Am jucat și volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat”.

Fotbalul mi-a plăcut cel mai mult. Era sportul cel mai popular și cel mai accesibil. Eram mijlocaș. Pasam bine și înscriam Ion Iliescu, în 2010

Cu cine ținea Iliescu: „Eram fiu de ceferist, am copilărit lângă Podul Grant”

Prima echipă susținută a fost Rapid.

„Eram fiu de ceferist, am copilărit lângă Podul Grant. În 1939 am văzut când s-a inaugurat stadionul din Giulești, locuiam în apropiere și treceam podul să merg la niște cunoștințe în Crângași”.

Nu a uitat nici de „marea acțiune organizată atunci, se numea Ceferiada”.

În 1957, a devenit președinte UASR (Uniunea Asociațiilor Studențești din România):

„Când m-am ocupat de Sportul, am ținut cu ei. În vremea în care m-am ocupat de echipele studențești, Timișoara era spaima Stelei. Vreo zece ani, Steaua nu reușea să câștige la Timișoara”.

Apropierea de o legendă: „Atunci am cunoscut-o pe Angelica Rozeanu”

În liceu, i-a plăcut tenisul de masă.

„Când eram la Spiru Haret, era la modă ping-pong. Pe vremea aia, nu existau săli, nici nu se construise sala Floreasca.

Campionatele naționale se desfășurau în sala de sport a liceului Spiru Haret. Era cea mai arătoasă”.

Angelica Rozeanu, în 1955 Foto: GettyImages

A dezvăluit tot în ProSport apropierea, în acea perioadă, de o legendă a tenisului de masă.

„Atunci am cunoscut-o pe Angelica Rozeanu, care a dominat ping-pong-ul mondial zece ani”.

17 titluri mondiale a cucerit Angelica Rozeanu în anii ‘50 la individual (6 titluri consecutive între 1950 și 1955), dublu feminin și cu echipa

Iliescu a ajutat-o pe Lia Manoliu să aibă teren de sport la liceu

Tot în liceu, a cunoscut o campioană olimpică. Pe Lia Manoliu, un nume uriaș în sportul românesc.

Atleta care a participat la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, timp de două decenii, 1952-1972, cu trei medalii la aruncarea discului, mai ales cea de aur cucerită în Mexic 1968 (plus două de bronz, 1960-1964).

Lia Manoliu, campioană olimpică în 1968 Foto: Imago

„După război, eram elev la Spiru Haret și lângă liceul nostru, care era de băieți, era liceul de fete Regina Maria. Una dintre fetele de acolo era Lia Manoliu”, a povestit Iliescu în 2011, la o dezbatere pe teme sportive, potrivit Mediafax și Hotnews.

Lia Manoliu era cu doi ani mai tânără decât mine. Ne-am cunoscut, era o elevă eminentă Ion Iliescu, în 2011

„În 1947, liceul Regina Maria avea în incintă un teren viran. Fetele ar fi vrut să facă mișcare acolo, s-au dus la directoare, însă era o directoare foarte severă și nu le-a dat voie.

Atunci, noi, băieții, am făcut o delegație a liceului Spiru Haret, ne-am dus la directoarea liceului de fete și i-am spus că noi, băieții, venim cu forța de muncă, să pună ea la dispoziție terenul”.

Am reușit în câteva luni să inaugurăm acel teren, pe care și fetele, și băieții puteam juca și volei, și baschet, și fotbal Ion Iliescu, în 2011

Cum l-a cunoscut Iliescu pe Ivan Patzaichin și a condus federația de caiac-canoe

În septembrie 2021, la dispariția celui mai mare canoist român, Ivan Patzaichin, unul dintre simbolurile sportului nostru, Iliescu a scris pe blogul său despre amintirile cu Patzaichin, cum a ajuns să conducă federația de caiac-canoe și să construiască baza de pregătire de la Bascov.

„Pe Ivan Patzaichin l-am cunoscut când a fost recrutat pentru sportul de performanță după câteva concursuri în Deltă”.

Era un adolescent slăbuț, fragil și toată lumea a rămas uimită cu ce vitalitate concura acest băiat, care s-a urcat cu siguranță în barcă, câștigând cursa Ion Iliescu, în 2021

Era doar începutul acelei postări. A continuat cu dezvăluirile legate de caiac-canoe.

„Drumurile noastre s-au intersectat mai des în perioada în care, răspunzând de gospodărirea Apelor Române, am acceptat și conducerea federației române de caiac-canoe. Un sport care educă și formează caractere.

Ivan Patzaichin, primul la Jocurile Olimpice din 1972, de la Munchen Foto: Imago

În acea perioadă a fost construită baza de antrenament de la Bascov, lângă Pitești. Iar rezultatele s-au cunoscut”.

4 medalii de aur olimpice a cucerit Ivan Patzaichin la patru ediții ale Jocurilor: 1968, 1972, 1980, 1984. A mai avut 3 medalii de argint

L-a descris astfel pe Patzaichin: „Am admirat tenacitatea și fermitatea cu care Ivan și-a urmărit proiectele, care s-au adresat în special copiilor și tinerilor. Nu a uitat de unde a plecat și nu i-a uitat pe cei care au contribuit la reușitele sale”.

Mai presus de orice, Ivan Patzaichin a fost un OM și, pentru asta, a fost iubit și admirat. Moștenirea lui sportivă este consistentă, face parte din tezaurul de valori simbolice al României Ion Iliescu, în 2021

„Juriștii lui Iliescu au confirmat că Steaua nu poate fi dizolvată”

În ultimul său mandat de președinte, 2000-2004, s-ar fi implicat în salvarea Stelei.

A scos la lumină acest lucru Laurențiu Roșu, fost comandant al CSA, potrivit GSP.

În cartea sa, Roșu a povestit că firma Tehnorob a dat clubul în judecată, acuzând neplata lucrărilor de modernizare a stadionului și cerând lichidarea sa.

Acesta i-ar fi scris președintelui și, ulterior, a discutat cu el.

„M-am întâlnit cu Iliescu, ca președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

I-am spus că, în data de 10 ianuarie 2002, Tribunalul București s-a pronunțat printr-o sentință, neredactată încă, pentru dizolvarea CSA Steaua.

Ministerul Apărării Naționale considera că, prin această decizie, instanța a fost abilitată să se pronunțe cu privire la desființarea unei unități militare, ceea ce creează un precedent deosebit de periculos în materie judecătorească. Încălcarea evidentă a principiului separației puterilor în stat!".

Juriștii lui Ion Iliescu de la Cotroceni au confirmat că Steaua nu poate fi dizolvată, din moment ce are indicativ de unitate militară. Doar CSAT putea să desființeze unități militare, nu un judecător! Laurențiu Roșu, fost comandant CSA Steaua

Iliescu, snookerul și O’Sullivan, tenisul și Federer

În 2024, la 94 de ani, Iliescu a oferit un interviu pentru podcastul lui Ionuţ Vulpescu, un vechi colaborator al fostului președinte.

A vorbit atunci despre tenis și snooker, despre Roger Federer și Ronnie O’Sullivan.

Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker Foto: Imago

„Privesc lumea sportului cu același entuziasm și păstrez plăcerea de a vedea competițiile de snooker pentru care ai nevoie întotdeauna de o minte anticipativă și de o reacție calculată față de un set de posibilități și de alegeri circumstanțiale”, a afirmat Iliescu, potrivit Antena 1.

M-am bucurat să îl întâlnesc pe Ronnie O’Sullivan. L-am văzut jucând pe Jimmy White. La tenis mă uit des, am fost un mare admirator al lui Roger Federer. Și am rămas legat de mulți mari campioni ai noștri Ion Iliescu, în 2024

VIDEO: cele mai noi imagini din sport