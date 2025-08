Managerul general al celor de la FC Porto, Jorge Costa, a decedat în urma unui infarct la vârsta de 53 de ani.

Fostul căpitan al naționalei Portugaliei a antrenat și în România, din 2011 până în 2012, la CFR Cluj și, ulterior la Gaz Metan.

Iuliu Mureșan, fostul conducător al CFR-ului, a declarat pentru GOLAZO.ro că ținea legătura cu Jorge Costa. Mai multe amănunte în rândurile care urmează.

Jorge Costa, fostul căpitan al celor de la FC Porto și fost antrenor al CFR Cluj, s-a stins din viață pe 5 august din cauza unui infarct.

Unul dintre cei mai buni fundași centrali ai anilor 2000, Costa a câștigat Liga Campionilor sub comanda lui Jose Mourinho în 2004, după ce Porto a învins-o, în finală, pe Monaco.

Iuliu Mureșan, despre decesul lui Jorge Costa: „Vestea a căzut ca un trăsnet”

Lusitanul s-a retras după doar doi ani de la performanța supremă în fotbalul european la nivel de club, începând imediat o altă carieră care l-a ținut aproape de terenul de joc, cea de antrenor.

În această calitate a fost și în România, acolo unde Jorge Costa a antrenat CFR Cluj, din iulie 2011 până în aprilie 2012.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Iuliu Mureșan, unul dintre cei mai apropiați români de fostul căpitan al celor de la Porto. Mureșan a fost managerul celor de la CFR Cluj în perioada în care portughezul a activat în România.

Bună ziua, domnule Mureșan. Cred că ați primit vestea tristă legată de Jorge Costa…

A căzut ca un trăsnet și peste mine. Noi am mai păstrat legătura. Și anul acesta am mai vorbit cu Jorge. Era un om de un caracter extraordinar. Nouă ne-a fost recomandat de mai multe persoane și am reușit să-l aducem la Cluj. Ne-am împrietenit, era un om extraordinar și cu o mare personalitate. Personalitate de capitan al lui Porto, al Portugalei, atâția ani. Și unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Mourinho.

Ați colaborat bine la Cluj? Deși în aprilie 2012 Costa a fost concediat.

Sigur că am colaborat foarte bine. E adevărat, noi am vrut să facem o schimbare atunci, dar a fost și din alte motive decât cele pur sportive. Oricum, a avut o contribuție deosebită la câștigarea campionatului. Și Andone (n.r. care a preluat CFR până la finalul competiției), dar și Jorge Costa . E o pierdere foarte mare pentru fotbalul mondial, european și pentru CFR-ul nostru.

Cifrele lui Jorge Costa pe banca CFR-ului

26 de meciuri

15 victorii

6 egaluri

5 înfrângeri

Ce alte probleme?

El și soția lui aveau mai mulți copii, care erau de școală copii și trebuia să le găsim ceva bun. Noroc că luase ființă o școală privată internațională în Cluj, nu cu mult timp în urmă, care este foarte bună. Era, și e, bine cotată și așa am reușit să rezolvăm problema și să-l atragem să vină la Cluj. Dar nu cred că s-au acomodat copiii foarte bine. Și acesta a fost unul dintre motive… Dar l-am înțeles și am rămas prieteni.

Iuliu Mureșan: „Era un tip cald, prietenos”

Fotbaliștii cum se simțeau fiind antrenați de o legendă a fostului european?

Caracterul lui răzbătea prin tot ceea ce făcea și prin atitudine, prin ceea ce nu vorbea. Și le-a plăcut și jucătorilor, pentru că el a venit cu alte metodologie de antrenament. După școala lui Mourinho, apropo.

Făcea pregătire fizică numai cu mingea. Deci nu alergau băieții lungimi de teren, nu alergau deloc fără minge. Dar antrenamentele erau mai grele, de fapt. Numai că lucrând cu mingea, care îi fura, ei nu realizau că sunt mai dificile ședințele de pregătire.

Spuneați că ați mai ținut legătura cu el.

Da. De fiecare dată când mergeam în Portugalia, chiar dacă nu îl căutam, afla că suntem acolo, pentru că scria presa, și ne suna . Ne invita să mergem la o cafea, să ne întâlnim cu el, să ieșim la o cină și așa mai departe. E un moment care e foarte trist pentru noi, cei care l-am cunoscut.

Un atac de cord care…

A mai avut unul, să știți. În 2022, dacă nu greșesc. Nu mai era la Cluj. O problemă cu o arteră. Atunci a scăpat, din fericire. Acum însă…

Domnule Mureșan, ce trăsătură a personalității lui Jorge Costa v-a surprins când a ajuns la CFR?

Era foarte prietenos și cald. Ca fotbalist, știți, nu era tocmai cel mai… amiabil. În ciuda aparențelor, pentru că tot timpul era sobru, era puțin încruntat, era, de fapt, era foarte bun la suflet, foarte cald, gata să ajute pe oricine, oricând. Asta în afara, să zicem, orelor de program. Cât era pe terenul de antrenament, era un tip foarte serios. E o pierdere foarte mare.

