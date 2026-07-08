Avertisment după victoria Craiovei Rus și Cicâldău nu exultă după 4-1 la debutul european: „Suntem abia 20% în Champions League” +6 foto
Alexandru Cicâldău și Adrian Rus. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Universitatea Craiova
Liga Campionilor

Avertisment după victoria Craiovei Rus și Cicâldău nu exultă după 4-1 la debutul european: „Suntem abia 20% în Champions League”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 22:31
  • Alexandru Cicâldău (29 de ani) și Adrian Rus (30 de ani) au vorbit după victoria obținută de Universitatea Craiova cu ML Vitebsk, scor 4-1, în prima manșă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor.
  • Cicâldău și-a sărbătorit ziua de naștere pe teren.
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Universitatea Craiova a învins-o pe ML Vitebsk cu 4-1, după golurile marcate de Ștefan Baiaram (min. 4), Assad Al Hamlawi (min. 24 și 43, ambele din penalty) și Steven Nsimba (min. 90+4). Pentru bieloruși a înscris Valeriy Gromyko, în minutul 20.

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Vitebsk - U Craiova 1-4. Cicâldău: „Nu este încă terminat”

Chiar dacă Universitatea Craiova a câștigat la trei goluri diferență, Cicâldău a cerut prudență înaintea returului de pe „Ion Oblemenco”.

„Este prima dată în carieră când joc de ziua mea, pentru că, de obicei, sunt în cantonament, în pregătirea de vară.

Este o zi de naștere frumoasă, alături de cea de-a doua familie a mea, pot să spun, și este mai fericită pentru că am reușit un rezultat bun.

Este doar un meci. Ne-am atins obiectivul de a câștiga, ne bucurăm că am făcut-o cu 4-1, dar nu este încă terminat. În fotbal este posibil orice. Trebuie să ne gândim la retur și să o facem cât mai bine”, a spus Cicâldău la Digi Sport.

Ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim puțin mai atenți pe faza defensivă și aici mă refer la toată echipa, pentru că un moment de neatenție poate să ne coste oricând. Alexandru Cicâldău

Adrian Rus: „Suntem abia 20% în Champions League”

Adrian Rus a subliniat că drumul Craiovei în Europa abia a început.

„Gândul nostru este acum la următorul meci (n.r. - Supercupa României). Dar nu vreau să te mint, într-adevăr mă gândesc și la retur. Le-am spus băieților în vestiar, înainte să ieșim, că suntem abia cu 20% în Champions League și, până să ajungem acolo, mai este un drum lung.

Contează foarte mult că avem un grup compact, dar și noile achiziții au venit ca să ne ajute. Mai ales dacă, și sper din tot sufletul, vom face o figură frumoasă ca anul trecut și ne vom lupta pe mai multe fronturi. Avem nevoie de toți jucătorii”, a declarat Rus.

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova

Galerie foto (6 imagini)

Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Sportpictures Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova Vitebsk - Universitatea Craiova, în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: U Craiova
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Întrebat despre atmosfera fără suporteri, acesta a recunoscut că a fost ceva neobișnuit.

„Da, foarte ciudat. E puțin trist fotbalul fără suporteri. Mi-aduce aminte de perioada COVID. Dar abia aștept meciul de retur, să jucăm în fața propriilor suporteri și să le facem bucuria, adică să obținem calificarea”, a încheiat fundașul Craiovei.

  • Returul este programat pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
  • Până atunci, Universitatea Craiova va juca și Supercupa României, pe 12 iulie, împotriva Universității Cluj.

Dacă va trece de Vitebsk, campioana României va întâlni în turul următor câștigătoarea dublei Borac Banja Luka - Levski Sofia. În prima manșă, scorul a fost 1-1.

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