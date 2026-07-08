Arbitrii pot fi criticați CEDO a decis. Declarațiile dure ale oficialilor cluburilor sunt protejate de libertatea de exprimare. Dar există o limită
Salah, discuție cu Letexier. Foto: Imago
Campionate

Arbitrii pot fi criticați CEDO a decis. Declarațiile dure ale oficialilor cluburilor sunt protejate de libertatea de exprimare. Dar există o limită

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 21:53
  • Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că oficialii cluburilor pot critica prestațiile arbitrilor, chiar și în termeni duri.
  • Protecția libertății de exprimare se aplică însă doar dacă afirmațiile rămân în zona opiniei și nu conțin acuzații neprobate de corupție sau trucare a meciurilor.
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Totul a pornit de la oficialii clubului FC Porto, care fuseseră amendați după ce au pus sub semnul întrebării prestația și imparțialitatea unor arbitri. Instanța de la Strasbourg a decis că astfel de afirmații sunt protejate de libertatea de exprimare.

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CEDO a decis: Criticile dure la adresa arbitrilor pot fi protejate de libertatea de exprimare

În același timp, CEDO a făcut o distincție clară: acuzațiile de corupție sau de manipulare a meciurilor trebuie susținute de o bază factuală suficientă pentru a fi protejate de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Dosarul a fost deschis după mai multe proceduri disciplinare inițiate de Federația Portugheză de Fotbal împotriva clubului FC Porto, a directorului său de comunicare și a fostului președinte Jorge Nuno Pinto da Costa.

Oficialii clubului au fost sancționați după declarațiile făcute în presă și în publicații afiliate clubului, în care au criticat prestațiile unor arbitri și sistemul de arbitraj din Portugalia, în special în contextul unor meciuri care au implicat rivala Benfica.

15.300 de euro
a fost cea mai mare amendă aplicată în Portugalia în acest caz. Sancțiunile au pornit de la 459 de euro, iar directorul de comunicare și președintele clubului au primit și suspendări temporare din funcții

CEDO a arătat că arbitrii din competițiile importante sunt expuși unui nivel ridicat de atenție publică, prin rolul lor central în desfășurarea meciurilor și prin impactul deciziilor pe care le iau.

Din acest motiv, ei și comisiile responsabile de arbitraj trebuie să accepte și critici dure, atunci când acestea se referă la activitatea lor din fotbal.

Într-unul dintre cazuri, Curtea a considerat că declarațiile făcute de FC Porto au fost critici acceptabile. Clubul a pus la îndoială prestația unui arbitru, dar nu l-a acuzat direct de corupție și nici nu a spus că meciul ar fi fost aranjat.

În schimb, CEDO a trasat o limită clară: acuzațiile de corupție sau de trucare a meciurilor nu sunt protejate automat de libertatea de exprimare. Pentru astfel de afirmații este nevoie de dovezi.

În cazul în care a dat dreptate clubului FC Porto, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat statul portughez să plătească 15.300 de euro despăgubiri și 6.465 de euro cheltuieli de judecată.

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