Rusia iscă un nou „război” Infantino, sfidat! Motivul pentru care UEFA ar putea bloca revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional

UEFA este pregătită să blocheze revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional, după ce Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea țării de la competițiile internaționale.

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FIFA plănuiește să imite decizia CIO, după ce a impus o interdicție în privința echipelor rusești în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din urmă cu patru ani.

Marți, organizația condusă de Gianni Infantino a anunțat că va „analiza decizia înainte de a decide asupra pașilor următori”, iar poziția UEFA creează premisele unui nou conflict cu forul mondial.

UEFA ar putea bloca Rusia!

UEFA nu a anunțat încă vreo decizie, dar surse din cadrul mai multor federații de fotbal din Europa au declarat pentru The Guardian că nu există nicio perspectivă realistă ca echipele rusești să fie reprimite în fotbalul european și, prin extensie, la Cupa Mondială.

De ce și Cupa Mondială? Deși este un turneu organizat de FIFA, calificările europene se desfășoară sub egida UEFA. Multe dintre marile federații din Europa de Vest, inclusiv din Anglia, Germania și Franța, rămân vehement împotriva revenirii Rusiei în competițiile internaționale.

Ce a vrut să facă președintele UEFA. Burleanu s-a opus

În urmă cu trei ani, liderul UEFA, Aleksander Ceferin, a intenționat și el să primească naționalele ruse în competițiile europene de juniori.

Mai mulți membri ai Comitetului Executiv, inclusiv Răzvan Burleanu, ca reprezentant al Consiliului FIFA, s-au opus vehement acestei idei și Ceferin a abandonat-o.

Șeful UEFA nu dorește ca acest lucru să se repete, în condițiile în care candidează pentru un nou mandat anul viitor și nu vrea să riște să-și alieneze o mare parte din electorat.

Infantino și Putin. Președintele FIFA a încercat constant readucerea Rusiei în fotbal. Foto: Imago

FIFA vrea să permită revenirea Rusiei

În februarie, președintele FIFA, Gianni Infantino, sugera readmiterea rușilor în fotbal, într-un interviu pentru Sky Sports: „Excluderea lor nu a adus nimic bun. A provocat și mai multă frustrare și ură”.

FIFA oricum deschisese ușa Rusiei. Echipa de juniori U15 va participa în octombrie la o Cupă Mondială a tineretului, organizată în Azerbaidjan.

Președintele FIFA rămâne apropiat de Vladimir Putin, în condițiile în care a colaborat îndeaproape cu acesta pentru organizarea Cupei Mondiale din 2018, care s-a desfășurat în Rusia.

Șeful UEFA Aleksander Ceferin și șeful FIFA Gianni Infantino FOTO Imago

Un nou „război” FIFA - UEFA?

Chiar dacă FIFA ar lua măsura radicală de a permite Rusiei să participe la calificările pentru Cupa Mondială prin intermediul unei alte confederații, așa cum este cazul Israelului, care joacă în calificările europene, acest lucru s-ar putea să nu rezolve problema, deoarece echipele din Europa ar putea amenința cu un boicot dacă Rusia s-ar califica la Cupa Mondială.

Această situație ar putea deschide un alt front în „războiul” dintre cele două organizații, care s-au ciocnit public săptămâna aceasta, după ce Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a luat o măsură fără precedent CM 2026.

FOTO. Faultul pentru care Balogun a fost eliminat

A suspendat executarea pedepsei primite de Folarin Balogun înainte de meciul SUA - Belgia, scor 1-4, din optimile Cupei Mondiale. Americanul încasase un cartonaș roșu în meciul cu Bosnia.

UEFA a acuzat FIFA că a depășit „o linie roșie” care a subminat integritatea Cupei Mondiale. La scurt timp după acest moment, FIFA a reacționat dur, acuzând UEFA de ipocrizie.

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