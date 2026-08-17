Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani

Octavian Popescu a fost decisiv în finalul nebun de neci de la FCSB - Botoșani, scor 3-2, însă imediat după golul victoriei a oferit câteva imagini surprinzătoare.

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Fotbalistul roș-albaștrilor a trecut în numai câteva minute de la o bucurie fără limite la o stare evidentă de nemulțumire.

A inventat faza golului decisiv, apoi a plecat la vestiar

FCSB a dat lovitura în prelungiri, iar o mare parte din merit i-a aparținut lui Tavi Popescu.

Intrat pentru ultimele 10 minute, Tavi a primit mingea și a pornit într-o acțiune individuală spectaculoasă. A driblat trei adversari, apoi i-a pasat lui Bîrligea, iar atacantul FCSB-ului l-a învins pe Anestis.

Popescu a sărbătorit inițial fără limite, inclusiv în fața camerelor, numai că imediat comportamentul său s-a schimbat.

Și-a arătat obrazul. Pentru cine?

Tavi s-a îndreptat spre zona băncii de rezerve și, vizibil nemulțumit, și-a arătat obrazul și a gesticulat nemulțumit în repetate rânduri.

Din imaginile momentului nu a fost clar cui îi era adresat mesajul. Gestul putea avea ca țintă pe cineva din staff-ul FCSB, dar la fel de bine putea fi un răspuns pentru criticile sau reacțiile venite dinspre tribune.

A plecat direct la vestiare, Baciu și Duarte au încercat să-l întoarcă

După terminarea meciukui, în timp ce jucătorii FCSB-ului sărbătoreau victoria dramatică, Tavi Popescu a plecat glonț către tunelul care duce la vestiare.

Tavi nu a mai rămas pe teren pentru a savura succesul alături de colegi. Marius Baciu a încercat să-l oprească din drumul spre vestiare, la fel și Andre Duarte.

Fundașul portughez s-a pus chiar în fața lui Popescu și i-a șoptit câteva cuvinte la ureche, încercând să-l convingă să rămână. Fără succes.

„Cred că nu merit asta!”

După meci, la flash-interviul Prima Sport, Tavi Popescu a explicat reacția sa:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute.

Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1.

(n.r. despre criticile patronului) Asta este, ce să fac?! (râde)”.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea cu Botoșani

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