Hayden Panettiere, fosta logodnică a lui Wladimir Klitschko (50 de ani), fost campion mondial la box la categoria grea, a murit la vârsta de 36 de ani.

Actrița americană era cunoscută în special pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”.

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Panettiere și Wladimir Klitschko au început o relație în 2009 și s-au logodit în 2013. Un an mai târziu s-a născut fiica lor, Kaya. Cei doi s-au despărțit în 2018, după o relație de aproximativ nouă ani.

Presa internațională scrie că Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, în după-amiaza zilei de duminică, 16 august.

Potrivit autorităților, serviciile de urgență au fost solicitate în jurul orei 13:51, după ce o persoană apropiată actriței a sunat la 911 și a raportat că aceasta nu răspundea.

Dispeceratul a menționat un caz de stop cardiac, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Panettiere a fost găsită la complexul Judson Mill Lofts. Polițiștii și paramedicii au încercat să îi salveze viața, însă actrița a fost declarată decedată la fața locului la ora 14:32.

Moartea actriței este investigată de Poliția din Greenville și de biroul medicului legist din comitat. Autoritățile au precizat că, în această etapă, nu există indicii privind o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. Cauza oficială a decesului urmează să fie stabilită după investigațiile medicale.

În înregistrările audio ale apelului la 911, obținute de presa americană, dispecerii au făcut referire la un posibil caz de supradoză . Informația nu reprezintă însă, în acest moment, o concluzie oficială privind cauza morții, iar autoritățile continuă cercetările.

Potrivit relatărilor din presa americană, Panettiere ajunsese în Carolina de Sud cu o zi înainte de deces, după ce călătorise din Los Angeles. Actrița fusese însoțită de Brian Hickerson, cu care a avut de-a lungul timpului o relație cu mai multe despărțiri și împăcări.

Știrea inițială

A murit fosta logodnică a lui Wladimir Klitschko

Familia sa a confirmat decesul, însă cauza morții nu a fost anunțată, circumstanțele morții fiind în curs de investigare.

Tatăl actriței, Alan „Skip” Panettiere, a transmis un mesaj după moartea fiicei sale:

„Cu o tristețe profundă anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie de neprețuit tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a transmis acesta, conform reuters.com.

1989 este anul în care s-a născut Hayden Panettiere, care și-a început cariera încă din copilărie, cu apariții în reclame și producții de televiziune

Rolul care i-a adus notorietatea internațională a fost cel al lui Claire Bennet, adolescenta cu puteri de regenerare din serialul „Heroes”, lansat în 2006.

Ulterior, a interpretat-o pe Juliette Barnes în „Nashville”, rol pentru care a primit două nominalizări la Globurile de Aur.

Actrița a mai apărut în producții precum „Remember the Titans”, „Scream 4” și „Scream VI”. Ultimul său rol a fost în thrillerul psihologic „Sleepwalker”, lansat în ianuarie 2026.

Hayden Panettiere a vorbit deschis despre problemele din viața personală

În ultimii ani, Panettiere a vorbit public despre depresia postnatală și problemele legate de consumul de opioide și alcool.

A urmat tratament, inclusiv prin internare și terapie, iar problemele s-au accentuat după nașterea fiicei sale. Kaya locuiește în Ucraina alături de tatăl ei, Wladimir Klitschko, după cum a declarat Panettiere în acest an.

În mai 2026 și-a publicat memoriile, „This Is Me: A Reckoning”, în care a relatat episoade dificile din carieră și din viața personală.

Fratele său mai mic, actorul Jansen Panettiere, a murit în 2023, la vârsta de 28 de ani.

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