- Hayden Panettiere, fosta logodnică a lui Wladimir Klitschko (50 de ani), fost campion mondial la box la categoria grea, a murit la vârsta de 36 de ani.
- Actrița americană era cunoscută în special pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”.
Panettiere și Wladimir Klitschko au început o relație în 2009 și s-au logodit în 2013. Un an mai târziu s-a născut fiica lor, Kaya. Cei doi s-au despărțit în 2018, după o relație de aproximativ nouă ani.
18:30 Ce se aude pe apelul la 911: primele indicii despre cauza morții
Presa internațională scrie că Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, în după-amiaza zilei de duminică, 16 august.
Potrivit autorităților, serviciile de urgență au fost solicitate în jurul orei 13:51, după ce o persoană apropiată actriței a sunat la 911 și a raportat că aceasta nu răspundea.
Dispeceratul a menționat un caz de stop cardiac, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.
Panettiere a fost găsită la complexul Judson Mill Lofts. Polițiștii și paramedicii au încercat să îi salveze viața, însă actrița a fost declarată decedată la fața locului la ora 14:32.
Moartea actriței este investigată de Poliția din Greenville și de biroul medicului legist din comitat. Autoritățile au precizat că, în această etapă, nu există indicii privind o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. Cauza oficială a decesului urmează să fie stabilită după investigațiile medicale.
În înregistrările audio ale apelului la 911, obținute de presa americană, dispecerii au făcut referire la un posibil caz de supradoză. Informația nu reprezintă însă, în acest moment, o concluzie oficială privind cauza morții, iar autoritățile continuă cercetările.
Potrivit relatărilor din presa americană, Panettiere ajunsese în Carolina de Sud cu o zi înainte de deces, după ce călătorise din Los Angeles. Actrița fusese însoțită de Brian Hickerson, cu care a avut de-a lungul timpului o relație cu mai multe despărțiri și împăcări.
Știrea inițială
A murit fosta logodnică a lui Wladimir Klitschko
Familia sa a confirmat decesul, însă cauza morții nu a fost anunțată, circumstanțele morții fiind în curs de investigare.
Tatăl actriței, Alan „Skip” Panettiere, a transmis un mesaj după moartea fiicei sale:
„Cu o tristețe profundă anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie de neprețuit tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a transmis acesta, conform reuters.com.
Rolul care i-a adus notorietatea internațională a fost cel al lui Claire Bennet, adolescenta cu puteri de regenerare din serialul „Heroes”, lansat în 2006.
Ulterior, a interpretat-o pe Juliette Barnes în „Nashville”, rol pentru care a primit două nominalizări la Globurile de Aur.
Actrița a mai apărut în producții precum „Remember the Titans”, „Scream 4” și „Scream VI”. Ultimul său rol a fost în thrillerul psihologic „Sleepwalker”, lansat în ianuarie 2026.
Hayden Panettiere a vorbit deschis despre problemele din viața personală
În ultimii ani, Panettiere a vorbit public despre depresia postnatală și problemele legate de consumul de opioide și alcool.
A urmat tratament, inclusiv prin internare și terapie, iar problemele s-au accentuat după nașterea fiicei sale. Kaya locuiește în Ucraina alături de tatăl ei, Wladimir Klitschko, după cum a declarat Panettiere în acest an.
În mai 2026 și-a publicat memoriile, „This Is Me: A Reckoning”, în care a relatat episoade dificile din carieră și din viața personală.
Fratele său mai mic, actorul Jansen Panettiere, a murit în 2023, la vârsta de 28 de ani.