„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă” +39 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 21:21
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre mutarea derby-ului cu FCSB la Cluj, pe 5 septembrie.
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Roș-albii au renunțat să dispute partida pe stadionul Arcul de Triumf din cauza stării gazonului. Arena Națională nu e disponibilă.

Închirierea stadionului Cluj Arena costă 4.000 de euro pentru un meci sau pentru un pachet de 3 zile de utilizare, sumă confirmată de Consiliul Județean Cluj. Pe Arena Națională, deși tarifele de închiriere diferă, o medie duce la un nivel de 35.000 de euro per meci.

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Andrei Nicolescu: „Ne încadrăm în costurile de pe Arenă”

„Închirierea Cluj Arena costă foarte puțin comparativ cu București. Față de Arena Națională e o șeptime, o șesime din sumă. În costuri va intra și deplasarea și ne încadrăm la costurile de pe Arenă.

E prea devreme să vorbim de ce asistență va fi. Avem feedback foarte pozitiv, mulți fani își doresc să vină.

Biletele vor fi puse în vânzare cel mai probabil joi, căutăm și soluții pentru abonați, să se plece sâmbătă dimineață și duminică dimineață să se întoarcă. Vom avea și Dinamo Fest acolo.

Legat de biletele pentru fanii FCSB, 100% vom respecta reciprocitatea din București, cu o peluză întreagă”, a preciat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Conducătorul dinamovist a dezvăluit și discuția avută cu antrenorul Nuno Campos despre gazoanele din România: „Pe terenurile pe care le-am avea la dispoziție, nu doar noi, în general în București (n.r. când Arena nu e disponibilă), adică Ghencea și Arcul de Triumf, gazonul nu permite să jucăm acolo. Și asta pentru că apreciem că nu e importantă calitatea gazonului.

Am avut această discuție cu Nuno și-mi spunea: «România vrea să crească la fotbal, să propună ceva. Primul lucru e să avem infrastructură bună, extrem de bună, asta atrage fanii la stadion, pe jucători îi ajută să evolueze». Dacă nu înțelegem asta…”.

Nicolescu a vorbit și despre faptul că FCSB își va plăti singură costurile deplasării la Cluj: „La momentul la care am discutat, nici eu nu m-am gândit. Am apreciat că au ținut ceea ce am spus. Dacă FCSB va juca în altă parte, o să vină și Dinamo acolo, în compensație. Se întoarce serviciul”.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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