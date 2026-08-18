„Fac apel la arbitri să fie corecți”  Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”

FCSB - FC Botoșani 3-2. Andrei Dumiter (27 de ani), atacantul moldovenilor, a lansat mai multe acuzații la adresa arbitrajului din ultimele meciuri ale echipei sale.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dumiter a fost autorul unei „duble” în partida de pe „Arcul de Triumf”, dar nu a fost de ajuns pentru ca FC Botoșani să obțină un rezultat pozitiv.

FCSB - FC Botoșani 3-2 . Andrei Dumiter: „Fac apel la arbitri să fie corecți”

Andrei Dumiter a criticat dur arbitrajul din ultimele partide jucat de FC Botoșani, în special cel din duelul cu FCSB.

Atacantul consideră că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty, chiar înainte ca roș-albaștrii să înscrie golul victoriei.

„Cred că am făcut un meci foarte bun, am dominat o mare parte din meci, am controlat partida. Din păcate, am pierdut. Iar am primit trei goluri. E frustrant ca meci de meci să luăm atâtea goluri. Sper ca pe viitor să remediem aceste greșeli din defensivă.

Fac apel la arbitri să fie corecți. Nu mi se pare normal. Etapa trecută am un penalty clar. Astăzi (n.r. luni), Sadiku face preluare, Tavi greșește, îi dă peste picioare și arbitrul iar nu dă penalty.

După, Tavi face o cursă și reușesc să înscrie golul de 3-2. Trebuie să fie mult mai atenți arbitrii și, cum ne zic ei nouă, să ne concentrăm pe fotbal.

Mulți dintre ei vin și ne spun: «Ce, noi vă spunem vouă cum să dați pasele?» sau ironii din acestea. Se joacă cu soarta noastră.

În România, cu cât zbieri mai mult și tragi de ei, cu atât o să ai rezultate mai bune. Așa este țara. Cine plânge mai mult, primește mai mult ”, a spus Andrei Dumiter, conform digisport.ro.

VIDEO Dawa, punct vulnerabil! Gafa stoperului în FCSB - FC Botoșani 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport