„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România +5 foto
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„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 09:16
  • Alex Nicorici, wonderkid-ul de 13 ani format la Tottenham, a renunțat la naționala Republicii Moldova, după experiența negativă de la U15, și a ales România.
  • Scrisoarea părinților către FMF scoate la iveală provocarea pentru federațiile din regiunea noastră care caută talente în diaspora: nu este suficient să-i selecționezi pe copiii crescuți în academiile occidentale, trebuie să știi și cum să-i integrezi.
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Pentru un copil crescut și format într-o academie din Occident, convocarea la naționala unei țări din Europa de Est, țara de origine a părinților, poate însemna întâlnirea cu o cultură fotbalistică diferită.

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Povestea lui Alex Nicorici arată ce așteaptă părinții din diaspora când copiii lor ajung la națională

Nu este doar o schimbare de tricou. Este trecerea într-un alt sistem, cu alte metode de lucru, alte relații între antrenori și jucători.

Povestea juniorului Alex Nicorici, talentul de 13 ani născut în Anglia și legitimat la academia lui Tottenham Hotspur, este un astfel de caz.

Puștiul inclus în programul Adidas - Next Generation Athlete, din care au făcut parte staruri precum Lamine Yamal și Jude Bellingham, a fost pus în situația de a alege între Republica Moldova, țara de origine a părinților, și România, reprezentativă pentru care este eligibil datorită originilor familiale.

În toamna acestui an, Alex, mijlocaș ofensiv, va participa și la un cantonament de preselecție pentru loturile mici ale Angliei. Pentru moment, însă, alegerea lui este România.

Moldova a fost prima opțiune pentru Alex Nicorici

Alex Nicorici s-a născut pe 1 octombrie 2012, joacă fotbal de la trei ani, iar în ultimii ani s-a format în sistemul lui Tottenham, unde era de cinci ani atunci când a fost convocat la naționala U15 a Moldovei.

În octombrie 2025, Moldova U15 a jucat două meciuri amicale cu România U15, ambele pierdute, 1-3 și 1-4. Alex Nicorici a intrat în repriza secundă în ambele partide.

După acea experiență, juniorul de la Tottenham a decis să nu mai participe la selecțiile Moldovei.

„Alex nu va mai participa la selecțiile echipei naționale a Republicii Moldova”, au transmis părinții lui Alex, Ana și Silvian Nicorici, într-o scrisoare adresată Federației Moldovenești de Fotbal (FMF).

Alex Nicorici, în cantonamentul FRF de la Buftea (instagram alex_nicorici10)
Alex Nicorici, în cantonamentul FRF de la Buftea (instagram alex_nicorici10)

Galerie foto (5 imagini)

Alex Nicorici este căpitan de echipă la Academia Tottenham (instagram alex_nicorici10) Alex Nicorici (în echipament galben, cu numărul 11), într-un duel la acțiunea de selecție a naționalei U15 a României (instagram alex_nicorici10) Alex Nicorici, în echipamentul României, alături de tatăl său la acțiunea de selecție a naționalei U15 a României (instagram alex_nicorici10) Alex Nicorici a jucat pentru Moldova (nr. 20) în meciurile de pregătire contra României (foto: Sport Pictures) Alex Nicorici, în cantonamentul FRF de la Buftea (instagram alex_nicorici10)
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Scrisoarea familiei lui Alex Nicorici către FMF

Familia lui Alex Nicorici a pus la dispoziția GOLAZO.ro scrisoarea transmisă FMF, în care explică motivele pentru care fiul lor a decis să nu mai joace pentru Moldova și să aleagă România.

Părinții susțin că ceea ce au găsit la naționala U15 a fost diferit de imaginea proiectului care le fusese prezentată. Primul reproș a fost selecția, considerată lipsită de imparțialitate.

„Limbajul vulgar și fumatul în prezența minorilor”

Un alt reproș se referă la „comportamentul neadecvat” al staffului tehnic.

„Limbajul vulgar și fumatul în prezența minorilor sunt absolut inacceptabile într-un cadru național, unde antrenorii ar trebui să fie exemple de disciplină și conduită”, susțin părinții.

Familia juniorului de la Tottenham consideră că un asemenea comportament este incompatibil cu ceea ce ar trebui să reprezinte o echipă națională de juniori.

„Bullying între jucători: Izolare, intimidare și batjocură”

Ana și Silvian Nicorici nu s-au limitat la criticarea staffului și susțin că fiul lor s-a confruntat și cu bullying din partea unor colegi, acuzând comportamente de intimidare și batjocură.

Părinții descriu în scrisoare episoadele prin care ar fi trecut juniorul:

„Alex s-a confruntat cu izolare, intimidare și batjocură din partea unor colegi.

Au existat situații în care i-au umblat prin lucruri, a fost ironizat, i-au fost adresate remarci jignitoare la adresa unuia dintre părinți, iar în cameră i-au fost difuzate intenționat videoclipuri pentru a-l provoca.

Toate acestea l-au afectat profund și i-au distrus încrederea și plăcerea de a juca fotbal, ceva ce nu îl caracterizează pe Alex”.

„Fotbalul modern cere nu doar calități tehnice, ci și valori umane - empatie, respect și spirit de echipă”

Ei critică și ceea ce consideră a fi tolerarea unor comportamente jignitoare și agresive între copii.

„Indiferent de valoarea sportivă, un jucător care nu manifestă respect față de colegii săi nu ar trebui să reprezinte o echipă națională”, se arată în scrisoare.

„Fotbalul modern cere nu doar calități tehnice, ci și valori umane – empatie, respect și spirit de echipă. Din păcate, toate acestea au lipsit din mediul pe care l-am observat”, susțin părinții.

„Atitudinea ostilă și lipsa de sprijin l-au demoralizat complet”

Pentru familia lui Alex Nicorici, diferența dintre mediul de la Tottenham și cel întâlnit la naționala Moldovei nu este doar una tehnică.

Părinții spun că Alex a fost crescut într-un sistem care pune accent pe comunicarea dintre antrenor și jucător.

„Alex a fost crescut într-un mediu sportiv care încurajează comunicarea deschisă și respectuoasă între jucători și antrenori.

În academiile engleze, dezbaterile constructive sunt o parte importantă a dezvoltării sportivilor.

Din păcate, în acest cantonament, atitudinea ostilă și lipsa de sprijin l-au demoralizat complet și l-au făcut să se îndoiască de propriile abilități”, au transmis aceștia.

„Alex nu este perfect. Însă el este apreciat în Anglia”

Familia atrage atenția și asupra mediului în care Alex s-a format.

„Alex are, ca orice copil, propriile provocări și aspecte de îmbunătățit. Nu este perfect. Însă el este apreciat în Anglia pentru profesionalismul, talentul și comportamentul său exemplar.

Este cotat ca unul dintre tinerii fotbaliști de top din categoria sa, fiind inclus în programul Next Generation Athlete al companiei Adidas, din care au făcut parte jucători precum Lamine Yamal și Jude Bellingham”.

De ce a ales România: atitudine și spirit de echipă

De ruptura totală dintre familia Nicorici și FMF a profitat imediat Federația Română de Fotbal.

FRF s-a mișcat rapid, trimițând o invitație oficială către Tottenham pentru ca Alex Nicorici să participe la trialurile naționalei U15 a României, care s-au desfășurat la Buftea, în perioada 10-13 mai.

Jucătorul s-a arătat entuziasmat de această oportunitate. Experiența avută în octombrie 2025, când Moldova U15 a întâlnit România U15, contribuise deja la formarea unei impresii pozitive despre naționala preluată de Ion Marin (71 de ani).

„În aprilie 2026, Alex a fost invitat la preselecția pentru naționala României. În urma meciului amical cu România din octombrie 2025, atât Alex, cât și noi am rămas cu o părere bună și pozitivă despre naționala României, inclusiv despre atitudine și spiritul de echipă”, a declarat pentru scor.md Ana Nicorici, avocată specializată în dreptul imigrației în Marea Britanie.

Părinții au avut și ei ocazia să compare cele două loturi: „Spun asta și din observațiile noastre ca părinți, fiindcă am fost în același hotel cu ambele naționale și am fost prezenți la meciurile amicale”.

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