FCSB a obținut o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani, scor 3-2, în ultimul meci al etapei #5 din Liga 1.

Echipa antrenată de Marius Baciu a urcat astfel pe primul loc în campionat, cu 11 puncte.

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FCSB a început perfect partida de pe „Arcul de Triumf”. În minutul 10, Joao Paulo a deschis scorul cu un șut trimit pe jos, lângă bară, după ce Juri Cisotti i-a așezat perfect mingea cu pieptul.

FCSB urcă pe primul loc după o victorie spectaculoasă cu FC Botoșano

Meciul a continuat să fie unul spectaculos, cu ocazii la ambele porți. În minutul 36, FC Botoșani a spart gheața și a marcat golul egalizator, prin Dumiter, care a profitat de o greșeală colosală comisă de Dawa, în apropierea propriului careu.

Dawa a fost înlocuit la pauză cu Vali Crețu, dar erorile în apărarea FCSB au continuat. În minutul 62, Dumiter a bifat „dubla”, după o greșeală comisă de această dată de Batubinsika, noul jucător al roș-albaștrilor începând din această vară.

Avantajul echipei lui Marius Croitoru a durat doar un minut. La primul atac al FCSB după ce a încasat al doilea gol, Daniel Bîrligea a reușit să înscrie, cu un șut la colțul scurt care l-a lăsat fără reacție pe portarul Anestis.

Atacurile au continuat la ambele porți, FCSB fiind cea care a reușit să înscrie în minutul 87 prin Batubinsika, din centrarea lui Octavian Popescu. Reușita fundașului a fost ulterior anulată pentru un henț comis de acesta.

FC Botoșani a răspuns imediat prin Kovtaliuk, care a lovit bara transversală în urma unei lovituri de cap.

FCSB a dat lovitura cu câteva momente înainte de final, după o fază de excepție reuușită de Octavian Popescu. A driblat mai mulți adversari în careu și i-a pasat lui Bîrligea, care l-a învins pe Anestis și a adus cele trei puncte pentru echipa sa.

FCSB - FC Botoșani 3-2

Au marcat: Joao Paulo (10), Bîrligea (63, 90+5)/Dumiter (36, 62)

Final de meci!

Min. 90+5 - GOL FCSB (3-2). Daniel Bîrligea înscrie golul victoriei după o fază excepțională reușită de Octavian Popescu.

Partida este prelungită cu minumum 6 minute.

Min. 89 - Lovitura de cap a lui Kovtaliuk lovește bara transversală! Final incredibil de meci.

Min. 87 - Batubinsika a înscris primul său gol la FCSB, după o centrare a lui Tavi Popescu, dar reușita fundașului a fost anulată pentru un henț.

Min. 86 - Gnahore a respins mingea în corner, după o centrare periculoasă a lui Bayeye.

Min. 76 - Miculescu obține un corner pentru FCSB.

Min. 69 - Petro e aproape să o ducă iar în avantaj pe Botoșani, dar șutul său trece peste poarta adversă.

Min. 63 - GOL FCSB (2-2). Bîrligea restabilește imediat egalitatea cu un șut la colțul scurt la care portarul Anestis nu a avut nicio reacție.

Min. 62 - GOL FC Botoșani (1-2). Dumiter bifează „dubla” după o mare eroare comisă de apărarea FCSB-ului, de această dată prin Batubinsika.

Min. 56 - Cisotti a fost foarte aproape să înscrie cu capul. Scorul de pe tabelă rămâne 1-1.

Min. 49 - FCSB începe repriza a doua în forță. Joao Paulo a fost lansat în atac și i-a pasat foarte bine lui Boutoutaou, dar algerianul a pierdut ulterior mingea.

Min. 46 - Dawa, care a comis o greșeală imensă la golul înscris de Botoșani, este înlocuit la pauză cu Valentin Crețu. FCSB revine astfel la vechiul sistem, 4-3-3.

Pauză pe „Arcul de Triumf”.

Min. 45+1 - Șutul lui Dumiter a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 40 - Pădurariu a ratat o mare ocazie pentru FCSB. A șutat pe lângă poartă din câțiva metri.

Min. 36 - GOL FC Botoșani (1-1). Dumiter a restabilit egalitatea după o gafă incredibilă a lui Dawa, în apropierea propriului careu.

Min. 26 - Prima ocazie bifată de Botoșani. Șutul lui Petro din afara careului a trecut puțin pe lângă poarta apărată de Matei Popa.

Min. 22 - FCSB continuă să pună presiune la poarta moldovenilor. Centrarea lui Boutoutaou a fost respinsă în afara terenului. La următoarea fază, lovitura de cap a lui Bîrligea a fost prinsă de Anestis.

Min. 18 - Joao Paulo este avertizat cu cartonașul galben după o intrare întârziată asupra lui Ilaș.

Min. 10 - GOL FCSB (1-0)! Joao Paulo înscrie cu un șut din interiorul careului, lângă bară, după ce Cisotti i-a așezat mingea cu pieptul.

Min. 9 - FCSB obține și ea un corner, după o deviere a lui Ilaș.

Min. 3 - FC Botoșani obține primul corner al partidei, după ce șutul lui Ștefan Bodișteanu a fost deviat în afara terenului.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

FCSB: Popa - Batubinsika, Dawa, Duarte - Cisotti, Joao Paulo, Radunovic, Pădurariu - Boutoutaou, Bîrligea, Tănase

Popa - Batubinsika, Dawa, Duarte - Cisotti, Joao Paulo, Radunovic, Pădurariu - Boutoutaou, Bîrligea, Tănase Rezerve: Târnovanu, Crețu, Popescu, Gnahore, Miculescu, Arad, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

Târnovanu, Crețu, Popescu, Gnahore, Miculescu, Arad, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrneor: Marius Baciu

Marius Baciu FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș - Ongenda, Petro, Papa - Bodișteanu, Dumiter, Mailat

Anestis - Bayeye, Miron, Diarra, Ilaș - Ongenda, Petro, Papa - Bodișteanu, Dumiter, Mailat Rezerve: Gurău, Diaw, Sadiku, Bordeianu, Creț, Lucas de Vega, Gabriel Gama, Markovic, Kovtaliuk, Mitrov, Sorodoc, Preda

Gurău, Diaw, Sadiku, Bordeianu, Creț, Lucas de Vega, Gabriel Gama, Markovic, Kovtaliuk, Mitrov, Sorodoc, Preda Antrenor: Marius Croitoru

Marius Croitoru Arbitru : Vidican Rareș George. Asistenți : Badea Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu

: Vidican Rareș George. : Badea Marius și Corb Ioan Alexandru. : Cojocaru Adrian Viorel. : Marcu Claudiu Stadion: Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf”

FOTO Cum arată Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani

VIDEO Imagini cu fanii FCSB înainte de meci

Marius Baciu, înainte de meciul cu FC Botoșani: „Putem să creștem de la joc la joc”

FCSB a pierdut un singur meci din ultimele 11 disputate pe teren propriu în campionat: 1-3 cu U Cluj, pe 7 martie 2026. În rest, roș-albaștrii au obținut șapte victorii și trei remize.

„O echipă bună, o echipă închegată cu jucătorii pe care îi știm de anul trecut foarte bine. Și noi încercăm să ne ridicăm și cred că putem să fim mult mai bine ca săptămâna trecută și, bineînțeles, să creștem de la joc la joc.

O să vină și Arad, o să vină și Miculescu. Tot ce se poate (n.r. - să fie în lot cu Botoșani). După antrenamentul de astăzi, o să facem lotul pentru mâine (n.r. luni)”, a spus antrenorul FCSB, înainte de meci.

Marius Croitoru, înainte de FCSB - FC Botoșani: „Te mobilizezi altfel”

FC Botoșani nu a mai câștigat în deplasare în Liga 1 din 30 noiembrie 2025, de la 1-0 cu Unirea Slobozia. De atunci, moldovenii au înregistrat trei remize și nouă înfrângeri pe teren advers.

„Întotdeauna nivelul jucătorilor este altul față de restul meciurilor. Pot spune din propria experiență că sunt astfel de momente când joci cu echipe care, pe hârtie, sunt mai bune decât tine și te ridici la un nivel superior.

Nu este normal, dar te mobilizezi altfel. Ca antrenor, e mult mai ușor de pregătit un astfel de joc. Când joci cu echipele din București, concentrarea este cu totul alta”, a spus Marius Croitoru.

FC Botoșani are o singură victorie din postura de oaspete în fața FCSB-ului, obținută pe 29 iulie 2019, scor 2-0, într-un meci disputat la Pitești.

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