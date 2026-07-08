Universitatea Craiova a început cu dreptul aventura europeană.

Campioana României a învins-o pe ML Vitebsk, scor 4-1, în prima manșă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor.

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Universitatea Craiova a revenit în Liga Campionilor după mai bine de trei decenii și a avut parte de un debut fantastic în fața campioanei Belarusului.

U Craiova, victorie clară cu Vitebsk în preliminariile Ligii Campionilor

Oltenii au început excelent partida, deschizând scorul încă din minutul 4. Ștefan Baiaram a primit o diagonală de la Romanchuk, a avansat spre careu din partea stângă și a trimis spectaculos, în vinclu.

Vitebsk a reacționat rapid și a egalat în minutul 20, prin Valeriy Gromyko.

Mijlocașul bielorus a primit o pasă de la Valeriy Bocherov și l-a învins pe Popescu cu un șut puternic de la mare distanță.

Patru minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a readus-o pe Universitatea în avantaj, după ce a transformat un penalty.

Atacantul oltenilor a lovit din nou chiar înainte de pauză. În minutul 43, Al Hamlawi a înscris pentru 3-1, tot de la 11 metri, cu un șut trimis sub transversală.

În prelungiri, Craiova a închis definitiv meciul. Monday Etim a pătruns în careu și i-a pasat lui Steven Nsimba. Atacantul a finalizat puternic, pe centrul porții, și a dus scorul la 4-1.

Returul este programat pe 15 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Până atunci, Universitatea Craiova va juca și Supercupa României, pe 12 iulie, împotriva Universității Cluj.

Dacă va trece de Vitebsk, campioana României va întâlni în turul următor câștigătoarea dublei Borac Banja Luka - Levski Sofia. În prima manșă, scorul a fost 1-1.

Vitebsk - U Craiova 1-4

Au marcat: Gromyko (min. 20) / Baiaram (min. 4), Al Hamlawi (min. 24, min. 43), Nsimba (min. 90+4)

Min. 90+4 - Final de meci

Min. 90+4 - Goool! (1-4) Nsimba primește o pasă excelentă în careu și reușește să marcheze!

Min. 84 - Balanovich a intrat în locul lui Moskalenchik (Vitebsk)

Min. 76 - A. Crețu îl înlocuiește pe Romanchuk

Min. 72 - Cleonise intră în locul lui Gromyko (Vitebsk)

Min. 67 - C. Mora și T. Bălușă îi înlocuiesc pe Teles și Mekvabishvili

Min. 64 - Bocherov și Diabate sunt înlocuiți de Gnaka și Nicholson (Vitebsk)

Min. 57 - Nsimba intră în locul lui Al Hamlawi

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 43 - Goool! (1-3) Assad Al Hamlawi transformă din nou de la 11 metri, cu un șut sub transversală.

Min. 24 - Gooool! (1-2) Assad Al Hamlawi a reușit să înscrie din penalty

Min. 20 - Gol Vitebsk (1-1) - Valeriy Gromyko a primit o pasă de la Valeriy Bocherov și a egalat cu un șut spectaculos de la distanță, care l-a lăsat fără șanse pe Popescu

Min. 4 - Goool! (0-1) Ștefan Baiaram a primit o diagonală de la Romanchuk, a avansat spre careu și a șutat spectaculos, spre vinclu. Mingea a prins efect, iar portarul nu a avut nicio șansă.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Echipele de start:

ML Vitebsk: Pavlyuchenko - Skibski, Volkov, Gomanov, Maskalenchyk - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic

Pavlyuchenko - Skibski, Volkov, Gomanov, Maskalenchyk - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Kontsevoi, Diabate, Bosic Rezerve: Scherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Glushkov, Balanovich

Antrenor: Filipp Sokolinskii

Scherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Glushkov, Balanovich Filipp Sokolinskii U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanociv, Rus - Samuel Teles, Cicâldău, Mekvabishivili, Bancu - Etim, Al Hamlawi, Baiaram

Popescu - Romanchuk, Stevanociv, Rus - Samuel Teles, Cicâldău, Mekvabishivili, Bancu - Etim, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Nsimba, Băluță, Badelj, Mora, Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean

Antrenor: Filipe Coelho

Arbitru : Luka Bilbija (Bosnia), Asistenți : Stefan Tesanovic, Marko Peric (Bosnia), VAR : Antoni Bandic (Bosnia), AVAR : Nihad Ljajic (Bosnia)

: Luka Bilbija (Bosnia), : Stefan Tesanovic, Marko Peric (Bosnia), : Antoni Bandic (Bosnia), : Nihad Ljajic (Bosnia) Stadion: Mozokovesd, Ungaria

Returul partidei cu ML Vitebsk se joacă pe 15 iulie, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Universitatea Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

Dacă va trece de campioana Belarusului în primul tur, atunci U Craiova va juca în runda următoare a preliminariilor cu învingătoarea din „dubla” Borac Banja Luka (Bosnia) - Levski Sofia (Bulgaria), scor 1-1 în tur.

Primul meci pentru olteni ar urma să se joace în deplasare, pe 21/22 iulie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 28/29 iulie.

Dacă echipa lui Filipe Coelho va fi eliminată încă din primul tur al UCL, va retrograda direct în turul 2 din Conference League, unde va înfrunta pierzătoarea dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

Vitebsk - Craiova. Filipe Coelho: „Urmează partea cea mai importantă”

Coelho a lăudat adversara Craiovei, însă crede că echipa sa se poate întoarce cu o victorie care să-i ofere prima șansă la calificarea în turul 2 pe „Oblemenco”.

„Este primul meci din acest sezon împotriva unui adversar bun. Un adversar care vine cu un ritm bun de joc, pentru că ei au disputat deja 17 meciuri în campionat. Au și jucători foarte buni. Știm că va fi un meci dificil, dar știm și că noi putem obține un rezultat bun.

Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulțumit de cum au arătat jucătorii. Urmează partea cea mai importantă. Știm ce am lucrat și ce trebuie să facem.

Trebuie să găsim cele mai bune soluții. Chiar dacă ei vin intrați deja în ritm, nu e suficient ca să și câștige. E foarte important să uităm ce am făcut sezonul trecut și să ne concentrăm la prezent”, a spus Coelho la conferința de presă.

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