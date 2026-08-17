„Pe mine mă scoate din minți” Mihai Stoica, după ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu: „De Dan Petrescu nu îți e frică, de el da” +13 foto
Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
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„Pe mine mă scoate din minți” Mihai Stoica, după ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu: „De Dan Petrescu nu îți e frică, de el da”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 06:30
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 06:30
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu (48 de ani) din derby-ul Rapid - Dinamo, scor 0-1.
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Pancu a fost eliminat în minutul 53 al partidei, în urma unei crize de nervi la adresa lui Horațiu Feșnic, care a întrerupt jocul pe un atac pozițional al giuleștenilor.

Alexandru Musi era căzut pe gazon, iar „centralul” partidei a făcut semn echipei medicale să intre pentru a-i acorda îngrijiri fotbalistului de la Dinamo.

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Ulterior, Pancu a văzut restul meciului din tribune, unde s-a răstit la un suporter mai în vârstă, care a făcut o poză cu el. Fanul s-a îndepărtat imediat, fără să existe un conflict între cei doi.

Mihai Stoica spune că îl înțelege pe Pancu, însă l-a sfătuit pe antrenorul Rapidului să încerce să se controleze.

„Oamenii nu înțeleg ceva. Cei care sunt direct implicați, pe umerii cărora presiunea este foarte mare, antrenori și chiar conducători, trăiesc astfel meciurile.

Eu am avut prieteni cu care n-am mai vorbit, i-am blocat pur și simplu, pentru că nu înțelegeau să nu îmi mai dea mesaje după un meci pierdut.

Pe mine mă scoate din minți numai dacă primesc un mesaj în timpul meciurilor, indiferent de scor. Asta e viața noastră, noi nu avem altă meserie. Îl înțeleg perfect pe Pancu. Eu am avut reacții mult mai grave decât asta. El e tânăr în meseria asta.

A fost un tip impulsiv toată viața, dar trebuie neapărat să se liniștească și asta o spun prietenește. Indiferent că ne-am contrat, îl consider un antrenor foarte bun și un om care știe fotbal, dar trebuie să-și înfrângă pornirile astea, pentru că-și face foarte mult rău.

Deja a trecut ceva timp de la episodul cu Elveția. E păcat că se vorbește de asta în loc să se vorbească de realizările pe care le-a avut și ca selecționer la U21, și la CFR Cluj. Poate avea și acum la Rapid și e mare păcat.

Apropo de antrenori, Dan Petrescu a avut multe ieșiri. Parcă nu îți e frică de el când e nervos, de Pancu îți e puțin”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
Rapid - Dinamo. Ieșire nervoasă a lui Daniel Pancu Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg

Galerie foto (13 imagini)

Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Dinamo. Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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După eliminarea din meciul cu Dinamo, Pancu va absenta minimum doua etape, la meciurile cu Petrolul și U Craiova.

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