„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB

Fostul mare internațional Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Dan Petrescu (58 de ani) să ocupe o funcție în cadrul conducerii clubului FCSB.

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În urmă cu câteva zile, Gigi Becali, patronul echipei, a transmis că ar fi dispus să-i ofere „Bursucului” postul de director tehnic.

Gică Popescu: „Iubeşte prea mult meseria de antrenor ca să vină să stea în tribună”

Gică Popescu consideră că Dan Petrescu nu ar fi potrivit pentru un alt post decât cel de antrenor.

„Chiar nu îl văd pe Dan altceva decât antrenor. Iubeşte prea mult meseria de antrenor ca să vină să stea în tribună şi să facă ce? FCSB cred că are, cu MM Stoica, suficientă experienţă să facă anumite transferuri.

Până la urmă, valoarea lui Dan Petrescu e acolo, pe banca de rezerve, nu altundeva. Nu-mi place să îl văd pe Dan Petrescu la sacou, în schimbul treningului. Viaţa lui e pe banca de rezerve”, a declarat Popescu, conform primasport.ro.

Nu pot să spun ceva clar. Pot să spun doar că e normal că sunt bucuros că lumea nu m-a uitat, că sunt apreciat în continuare, asta e important. Dan Petrescu, despre posibilitatea de a ajunge la FCSB, conform AS.ro

Întrebat dacă îl vede pe Petrescu antrenor la FCSB, Gică Popescu a răspuns: „Din punct de vedere al calităţii sale ca antrenor, poate să antreneze cluburi importante din Europa, nu neapărat din Liga 1.

Dar nu ştiu ce îşi doreşte Dan, dacă îşi doreşte să revină curând sau... Eu îl doresc pe Dan pe banca de rezerve, sănătos”.

Dan Petrescu este liber de contract încă din toamna trecută, când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a fost nevoit să se retragă temporar din activitate. A avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

FOTO. Dan Petrescu, prezent la FCSB - FC Argeș 2-0

Ce a declarat Gigi Becali, despre Dan Petrescu la FCSB

„Venirea lui Dan Petrescu a fost ideea lui MM. A zis că vine la meciuri și îi prinde bine . A zis: «Îmi pare rău de el, e băiat extraordinar, îl luăm?». Că îi prinde și lui bine cu boala.

Mai mult pentru el îl luam, să spun adevărul, pentru Dan, că e băiat bun. Dar nu cu mult stres, că nu are nevoie de stres.

Să ne dea sfaturi, să mă consilieze pe mine... Eu o fac pentru Dan dacă vrea. I-am zis lui MM că are mână liberă de la mine pentru Dan.

Pe mine mă deranja că înjura, dar acum nu mai înjură, că a avut boala aia, s-a lecuit de înjurături”, spunea patronul FCSB pe 6 august, la emisiunea „Liga DigiSport”.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

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