„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare” +12 foto
Stadionul „Arcul de Triumf” FOTO: Sport Pictures
Diverse

„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 17:25
  • Conducerea Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” a reacționat după criticile apărute în ultimele zile privind starea gazonului.
  • Administratorii susțin că arena nu a beneficiat nici în 2025, nici în 2026 de o alocare bugetară distinctă pentru întreținerea suprafeței de joc.
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Poziția administratorilor vine chiar în ziua în care stadionul găzduiește partida FCSB - FC Botoșani, programată de la ora 21:30.

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Administratorii de la „Arcul de Triumf”: „Zero lei pentru întreținerea gazonului”

Într-o postare amplă, reprezentanții complexului au explicat situația financiară a arenei și au susținut că bugetul total pentru 2026 este de 1.350.000 de lei, sumă din care trebuie acoperită funcționarea întregului complex.

Poziția CSN «Arcul de Triumf» privind starea suprafeței de joc și finanțarea infrastructurii sportive

În ultimele zile, gazonul Stadionului Național «Arcul de Triumf» a devenit subiect de dezbatere publică.

Critica este legitimă. Întrebările sunt legitime. Iar noi nu am ascuns niciodată problemele pe care le avem.

Dar, dacă discutăm despre starea unui stadion public, atunci trebuie să discutăm până la capăt și despre resursele publice alocate pentru întreținerea lui

Iar aici există o cifră pe care orice analiză corectă ar trebui să o menționeze: 0 lei.

Aceasta este alocarea bugetară distinctă de care CSN «Arcul de Triumf» a beneficiat, atât anul trecut, cât și anul acesta, pentru întreținerea gazonului terenului central”, au transmis administratorii stadionului.

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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  • Bugetul total al complexului pentru 2026 este de 1.350.000 de lei.
  • Din acești bani trebuie acoperite, susțin reprezentanții instituției, cheltuielile pentru utilități, pază, securitate la incendiu, instalații, mentenanță, hotel, terenurile de antrenament, spațiile tehnice, bazinul de recuperare și sala de forță.

Radu Popa: „Contractul ne-a fost transferat. Finanțarea, nu”

Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”, spune că nu încearcă să nege problemele existente la nivelul gazonului, dar cere ca responsabilitatea să fie analizată și prin prisma banilor puși la dispoziția complexului.

„Nu fug de responsabilitate și nu voi spune niciodată că gazonul nostru este perfect atunci când nu este. Eu răspund pentru stadionul pe care îl administrez. Dar tocmai de aceea cer ca discuția să fie completă.

Este foarte simplu să fotografiezi gazonul, să-l critici și să ceri explicații administratorului. Este ceva mai greu să întrebi instituția care finanțează Complexul ce resurse a alocat efectiv pentru întreținerea acestui gazon.

Răspunsul este simplu: zero lei. Nu o lună. Nu două luni. Vorbim despre faptul că nici anul trecut și nici anul acesta CSN «Arcul de Triumf» nu a beneficiat de o alocare bugetară distinctă pentru întreținerea terenului central.

Tot ceea ce am reușit să facem a fost realizat prin eforturile instituției, cu resursele pe care am reușit să le identificăm și cu munca oamenilor noștri”, a declarat Radu Popa.

Conducerea arenei susține că mentenanța profesionistă a gazonului ar costa aproximativ 25.000 de euro lunar. contractul pentru aceste servicii ar fi fost încheiat inițial de autoritatea centrală din domeniul sportului, apoi transferat către CSN „Arcul de Triumf”

„Și atunci pun public o întrebare pentru Agenția Națională pentru Sport: ce standard de performanță poate pretinde finanțatorul de la o infrastructură pentru care alocă zero lei la capitolul respectiv?

Mai ales când vorbim despre un cost pe care finanțatorul îl cunoaște. Mentenanța profesionistă a acestui gazon a fost contractată la aproximativ 25.000 de euro pe lună. Contractul ne-a fost transferat. Responsabilitatea ne-a fost transferată. Finanțarea, însă, nu”, a continuat directorul complexului.

Popa a enumerat apoi lucrările pe care le presupune, în opinia sa, întreținerea unei suprafețe de joc la nivel profesionist.

Un gazon profesionist nu știe cine este ordonator principal, secundar sau terțiar de credite. Nu știe explicații administrative. Are nevoie de mentenanță, tratamente, fertilizare, însămânțare, aerare, regenerare, utilaje, materiale și personal specializat. Toate acestea costă. Arcul de Triumf nu este un stadion mai puțin stadion pentru că are o capacitate mai mică Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”

Radu Popa: „Noi am ales să ținem stadionul deschis”

Administratorii arenei își argumentează poziția și prin numărul de evenimente găzduite.

„Noi am ales să ținem stadionul deschis. Când alte porți s-au închis, noi le-am deschis. Am primit rugby, fotbal, federații, cluburi, sportivi și competiții. Am pus infrastructura statului în serviciul exact al scopului pentru care a fost construită: sportul.

Și am acceptat inclusiv costul acestei decizii: uzură, consum, presiune asupra gazonului și responsabilitatea publică pentru fiecare problemă care apare.”

Este mult mai comod administrativ să închizi un stadion. Dacă nu se joacă, gazonul nu se uzează. Dacă nu există meciuri, nu există nici imagini la televizor. Dacă nu există activitate, nu există nici critici. Și, eventual, poți spune că ai administrat impecabil un stadion pe care nu l-ai folosit. Noi refuzăm această filozofie. Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”

În finalul mesajului, conducerea complexului a revenit asupra celor două cifre pe care își bazează poziția: lipsa unei alocări distincte pentru gazon și costul lunar pe care susține că l-ar presupune mentenanța profesionistă.

„De aceea mi se pare profund incorect ca exact instituția care ține stadionul deschis, care preia meciuri atunci când alte arene nu sunt disponibile și care încearcă să mențină funcțională această infrastructură în condiții de subfinanțare să fie cea trasă permanent de urechi.

Accept orice critică. Dar, odată cu fotografia gazonului, vă rog să publicați și cifra: 0 lei. Atât a fost prevăzut distinct pentru întreținerea lui. Și, dacă vrem imaginea completă, să mai publicăm una: 25.000 de euro/lună.

Atât costă mentenanța profesionistă pe care finanțatorul însuși a contractat-o și despre care știe foarte bine că este necesară. După aceea putem discuta onest despre responsabilitate.

Noi vom continua să muncim. Vom continua să ținem stadionul deschis. Vom continua să primim sportul. Dar nu vom mai accepta ca subfinanțarea să fie ascunsă, iar consecințele ei să fie puse exclusiv în sarcina celor care, în fiecare zi, încearcă să țină această infrastructură funcțională.

Critica este legitimă. Ipocrizia instituțională nu este”, a mai transmis Radu Popa.

Întrebarea rămâne: cu ce bani trebuie administrată la standarde profesioniste o infrastructură sportivă pe care statul o vrea funcțională, dar pentru al cărei gazon alocă zero lei? Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”

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