Andrei Nicolescu, 50 de ani, președintele lui Dinamo, a vorbit despre mijlocașul David Matei, 20 de ani, acum la Universitatea Craiova, care a fost aproape de un transfer la Dinamo

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Adus de Universitatea Craiova de la Steaua în 2025, pentru 80.000 de euro, tânărul talent putea ajunge la roș-albi.

Andrei Nicolescu: „Dacă nu prelungea cu CSA, mai juca în acel sezon?”

„Am fost la o zi, la o seară [de a-l lua pe David Matei]. E un regret, dar nu știu dacă se dezvolta la fel de bine la Dinamo, în sistemul de atunci, dacă primea încrederea de la Craiova.

Cred că e un produs foarte bun al fotbalului românesc. E normal să aibă un recul după momentul în care a ajuns la națională, dar nu-l văd un tip care se culcă pe o ureche.

Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi, 80.000 de euro.

El își termina contractul în vara următoare atunci când i s-a setat clauza. Dacă nu prelungea cu CSA, mai juca în acel sezon? Toți eram interesați…

CSA a cerut să i se pună clauză, iar el a jucat apoi. Dacă în perioada aceea, octombrie-noiembrie, nu mai juca la CSA pentru că nu prelungea, nu se mai ajungea aici”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

David Matei, lăudat de Gheorghe Hagi

„David Matei e un copil foarte responsabil și foarte talentat. Face foarte bine ambele faze. Poziția lui cred că e de mijlocaș, nu de atacant. E un copil deosebit. Are simț tactic deosebit, la nivelul celor mai buni din campionat. Iar fără minge, aleargă și noaptea în somn. Îmi place foarte mult.

Acum trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Eu mi-am dat drumul la gură, dar să rămână așa cum a fost la prima întâlnire. În afara terenului nu l-am văzut, dar pe teren îl vedeam doar pe el. Avea inițiativă și cred că are și personalitate. Trebuie să aibă încredere în el.

Dar e departe. Acum e un copil talentat. Nu știm ce va fi mai încolo. Depinde de el și de deciziile pe care le va lua. Dar vorbim de un copil care, pe termen mediu, cu mine, orice mijlocaș va avea probleme cu el. O să se ia la luptă cu ei”, a spus selecționerul în conferința de presă de azi. Hagi l-a convocat la amicalele din iunie, cu Georgia și Țara Galilor.

Copilăria lui David Matei, din Pantelimon: „Plângeam la garduri”

Născut pe 19 iulie 2006, David Matei a crescut în comuna Pantelimon, lângă București, visând să devină într-o zi fotbalist.

„La vârsta de cinci ani plângeam pe la garduri când îi vedeam pe băieții mai mari că joacă fotbal și eu nu puteam.

Într-o zi mi-am făcut curaj și m-am dus la echipa Clubului Sportiv numărul 2, din cartierul Pantelimon, dar nu m-au primit pentru că eram prea mic. Am revenit după un an, iar atunci m-au acceptat. Așa am început fotbalul”, povestea David Matei.

Primii pași în fotbal i-a făcut la CSȘ 2 București, club cunoscut pentru formarea unor jucători celebri, precum Mircea Lucescu sau Mircea Sandu.

Drumul prin Dinamo și transferul la Steaua: 2.450 de lei și un conflict de culise

Parcursul lui David Matei a continuat la Dinamo, înainte de a ajunge în curtea Stelei, în 2021, printr-o mutare cu scandal, facilitată de Cătălin Dănilescu, fiul lui Tică Dănilescu.

„Am fost corect cu cei de la Dinamo și le-am spus că o să le iau acest copil la Steaua. M-au amenințat că mă vor spune lui Borcea, că am venit să le fur jucătorul din curte”, a declarat Cătălin Dănilescu, citat de prosport.ro.

Transferul s-a realizat în cele din urmă pentru suma de 2.450 de lei, reprezentând grila de formare, iar dorința jucătorului și a familiei a fost decisivă.

Steaua a câștigat astfel un jucător pe care îl monitoriza atent și Rapid în acea perioadă.

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