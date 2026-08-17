Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Superliga

Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 16:18
  • „Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar”, a informat clubul Rapid.
  • Prima infuzie financiară în club a fost acum 4 ani, când a preluat pachetul majoritar. Care a fost singurul an, dintre cei 4 în care a fost patron, în care nu a majorat capitalul social.
  • Ce diferență e între cum procedează Șucu la Rapid și modul de finanțare pe care îl are Gigi Becali la FCSB.
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Rapid a anunțat în cursul zilei de luni că s-a realizat o mărire de capital social, prin decizia acționarului majoritar, adică a lui Dan Șucu.

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Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social

Clubul a comunicat următoarele:

„Acționarii FC Rapid au aprobat majorarea capitalului social al clubului. Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar.

Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului.

Prin această decizie, clubul își întărește baza financiară și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional.

Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori”.

Ce înseamnă majorarea capitalului social, cum a evoluat investiția de la Rapid. Diferența față de Becali&FCSB

Ce înseamnă acest lucru? Practic e o sumă de aproape 5 milioane de euro, pe care Dan Șucu o pune la dispoziția clubului.

Modul în care alege însă să o susțină financiar pe Rapid e complet diferit față de modul în stau lucrurile la FCSB. Și acolo, Gigi Becali a fost de multe ori nevoit să ofere bani clubului pentru a-i susține existența, doar că sumele introduse erau trecute sub formă de creditare și, automat, apăreau ca datorie a societății în bilanțul de final de an. 

Ambele forme sunt legale, însă când un acționar alege metoda măririi capitalului social e o măsură mai profesionistă în mediul de business, adică pentru societatea în cauză e mult mai sănătoasă această strategie, în loc de un împrumut. Declarația unui expert financiar pentru GOLAZO.ro

Practic, banii introduși de Șucu în Rapid nu se transformă într-o creanță a patronului, iar în bilanțul contabil, suma aceasta nu va figura ca o datorie pe care clubul o are de achitat.

Becali a apelat însă la măsura de a împrumuta, motivând că atunci când își recuperează banii, în anii în care clubul face profit, nu e nevoit să achite impozit pentru retragerea sumelor.

6,6 milioane de euro
a fost mărirea de capital social pe care a realizat-o Dinamo pe parcursul anului 2025, ajungând la un capital social total de 8,2 milioane de euro

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului în mai 2022. La acel moment, capitalul social al Rapidului nu exista, ea sub 20.000 de lei.

De atunci însă, Șucu l-a mărit cu o frecvență aproape anuală, suma fiind mereu aceeași, o medie în jur de 5 milioane de euro.

Singurul an în care nu a făcut acest lucru a fost în 2025.

Cum a mărit Șucu capitalul social la Rapid de când e patron

ANMĂRIREA DE CAPITAL SOCIAL
202120.000
20225.500.000
20235.000.000
20245.000.000
2025-
2026 4.8000.000

În momentul de față, capitalul social al Rapidului e de 100 de milioane de lei.

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