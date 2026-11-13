Nicolescu, răspuns pentru MM Oficialul de la Dinamo lămurește declarațiile despre Boutoutaou și confuzia creată la discuția cu Becali

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a reacționat după declarațiile dure făcute de Mihai Stoica (61 de ani) la adresa sa.

Oficialul dinamovist a explicat cum s-au desfășurat discuțiile pentru transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), menționând că regretă situația în care a ajuns fostul conducător de la FCSB.

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Gigi Becali i-a reproșat lui Mihai Stoica transferul lui Aymen Boutoutaou, pentru care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro, după ce a aflat de la Andrei Nicolescu că Dinamo ar fi putut să îl aducă pentru o sumă mult mai mică.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Mihai Stoica: „Dacă știam, nu aș fi vorbit cu Gigi Becali”

Mihai Stoica a declarat că a fost deranjat de informațiile oferite de președintele lui Dinamo și a pus la îndoială cronologia prezentată de acesta.

„Știu declarațiile. În primul rând, aș vrea să spun că îmi pare rău că am picat în discuția asta dintre ei. Dacă știam, cred că nu aș fi vorbit cu domnul Gigi Becali, pentru că eu îl respect mult pe Mihai Stoica.

O să fiu mai atent cu privire la discuțiile și informațiile pe care le dau altor oameni din fotbal de acum înainte.

Despre ce spune MM, el are relativ dreptate, dar istoricul este următorul.

În 2025, înainte să plece Boutoutaou, când a plecat liber de contract, l-am avut propus pentru 50.000 de euro.

Dar, în momentul acela, noi toți am decis că nu am vrea chiar un jucător din liga a treia din Franța, deși avea niște cote și niște KPI (n.r. - indicatori statistici) buni pentru noi.

La momentul acela, am știut că el ar vrea 100.000 de euro la semnătură și 12.000 de euro pe lună. Nu am mers mai departe”, a explicat Nicolescu.

Situația s-a schimbat după ce Boutoutaou a ajuns la Sochaux și a început să aibă evoluții mai bune.

13 goluri și 6 pase decisive a reușit Aymen Boutoutaou în cele 37 de meciuri disputate pentru Sochaux

În iarna următoare, Dinamo s-a interesat din nou de posibilitatea unui transfer, însă suma cerută crescuse considerabil.

„El a plecat liber și, până în iarnă, i-a crescut cota. În iarnă, nu cu un an înainte, ne-am interesat din nou, pentru că începuse să joace într-adevăr mai bine.

Ni s-a spus verbal, fără vreo ofertă oficială, că undeva pe la 600.000 de euro, plus bonusuri, altfel nu se stă de vorbă.

Atunci ne-am oprit din discuții și am zis că trebuie să fim mai atenți data viitoare”, a continuat președintele lui Dinamo.

În cele din urmă, FCSB l-a transferat pentru 1,3 milioane de euro.

Nicolescu: „Îmi pare rău că MM a avut de suferit din cauza acestei informații”

Oficialul dinamovist a subliniat că diferența dintre cele două sume se explică prin perioada în care Dinamo s-a interesat de fotbalist.

„MM are dreptate că, în urmă cu un an, nu avea cum să fie 600.000 de euro, pentru că a plecat liber de contract.

Era o diferență de cel puțin șase luni, într-o perioadă în care el a jucat foarte bine.

Îmi pare rău că MM a avut de suferit din cauza acestei informații. Îmi asum această parte de greșeală. Nu am tendința să induc oamenii în eroare”, a mai spus Nicolescu.

M-a deranjat foarte tare o declarație pe care a dat-o Andrei Nicolescu. Nu e niciun motiv de scandal. [...] Cu un an înainte, Boutoutaou a plecat liber de la Valenciennes la Sochaux. Deci nu poate să fie adevărat. Mihai Stoica, fost oficial al FCSB-ului

Andrei Nicolescu: „Dacă ar fi fost după mine, l-aș fi adus la Dinamo”

Președintele „câinilor” a recunoscut că ar fi preferat ca Boutoutaou să ajungă la Dinamo încă din vara anului 2025, însă decizia nu i-a aparținut în totalitate.

„Dacă ar fi fost după mine, eu și în vara lui 2025 l-aș fi adus la Dinamo, dar nu am decis doar eu.

Dacă aș putea să întorc timpul în 2025, da, sută la sută. Dar nu aș putea avea garanția că el ar fi putut face ce a făcut sezonul trecut la Sochaux.

Eu cred că, din punctul de vedere al calităților individuale, la fel cum am spus și despre Politic, este un jucător foarte bun”, a declarat Nicolescu.

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