Administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre situația antrenorului principal Zeljko Kopic, 47 de ani, de la numirea căruia se împlinește un an pe 1 decembrie

Croatul mai are contract până la vară, iar negocierile legate de prelungire sunt în desfășurare.

Dinamo vrea neapărat să continue cu Zeljko Kopic

„Nu suntem sub presiunea timpului, pe lângă lucrurile de zi cu zi, mai reluăm discuția, dar suntem într-o zonă pozitivă, vă asigur.

Credeți-mă că nu e o problemă, se va întâmpla destul de curând.

E și ieșirea din insolvență o parte din discuție, dar nu vreau să comentez mai mult. Există detalii pe care încă le mai discutăm, asta e informația”, a declarat Nicolescu la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Nicolescu: „Eu și Kopic am crezut că putem ajunge aici”

Oficialul dinamovist a comentat și forma bună prin care trece echipa, care e la 2 puncte de liderul U Cluj:

„Mister Kopic și cu mine suntem cele două persoane care am crezut că putem ajunge aici. Restul nu știu.

Cât de mult am reușit să-i convingem și să-i inspirăm pe jucători se vede și se va vedea in continuare. Sper să rămânem constanți și cu picioarele pe pământ.

E important că arătăm un joc solid și construim ce ne-am dorit, reușim să controlăm meciurile.

Într-adevăr am suferit cu FCSB, s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am gestionat foarte bine. Important e că noi muncim mai bine, Mister a analizat ambele meciuri și cu siguranță data viitoare vom fi mult mai pregătiți.

Vom trece și de complexul ăsta, cum am trecut și de complexul Hermannstadt, unde am fost de 3 ori și nici nu-mi mai venea să mă uit la meci. Am învățat și ne-am pregătit mai bine data următoare”.