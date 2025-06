Cine transmite EURO de fotbal feminin Meciurile de la turneul final se văd în România + Premii totale de 41.000.000 de euro

Campionatul European de fotbal feminin din Elveția începe pe 2 iulie și va putea fi urmărit și în România

La turneul final vor participa 16 echipe.

A 14-a ediție a Campionatului European de fotbal feminin va fi găzduită de Elveția, lucru decis încă din aprilie 2023.

Cine transmite Europeanul de fotbal feminin

Europeanul de fotbal feminin va putea fi văzut și în România. TVR și TVR Sport vor transmite meciuri de la această competiție.

Elveția a câștigat, în urmă cu doi ani, cursa pentru găzduirea Campionatului European de fotbal feminin, în fața altor țări precum Polonia, Franța sau a unui efort comun din partea Danemarcei, Finlandei, Norvegiei și Suediei.

Competiția aduce la start 16 dintre cele mai bune echipe naționale ale lumii fotbalului feminin și se va desfășura în perioada 2-27 iulie.

UEFA a anunțat un fond de premii în valoare de nu mai puțin de 41 de milioane de euro.

Fiecare participantă se va alege, din oficiu, cu câte 1,8 milioane, în timp ce campioana va primi 5,1 milioane de euro.

Aproximativ 700.000 de mii de bilete au fost disponibile pentru întreg turneul. Meciurile se vor juca pe 8 stadioane din Elveția.

Cele 8 stadioane pentru Campionatul European de fotbal feminin:

St. Jakob-Park, Basel

Stadion Wankdorf, Bern

Stade de Genève, Geneva

Stadion Letzigrund, Zurich

Arena St.Gallen, St.Gallen

Allmend Stadion Luzern, Lucerne

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

Naționala Germaniei este una dintre favorite, câștigând 8 dintre cele 13 ediții disputate până acum, însă Anglia e văzută drept favorită.

Fotbalistele Angliei au câștigat ediția din 2022, care a fost decalată cu un an, din cauza pandemiei, învingând-o în finală chiar pe Germania, cu scorul de 2-1.

Grupele EURO 2025 la fotbal feminin

Tragerea la sorți a avut loc în Lausanne, pe 16 decembrie, iar cele patru grupe sunt:

Group A: Elveția (gazde), Norvegia, Islanda, Finlanda

Group B: Spania, Portugalia, Belgia, Italia

Group C: Germania, Polonia, Danemarca, Suedia

Group D: Franța, Anglia (campioana en-titre), Țara Galilor, Olanda

Programul meciurilor din faza grupelor la EURO 2025 la fotbal feminin

Prima etapă

Miercuri, 2 Iulie

Grupa A: Islanda vs Finlanda (19:00, Thun)

Grupa A: Elveţia vs Norvegia (22:00, Basel)

Joi, 3 Iulie

Grupa B: Belgia vs Italia (19:00, Sion)

Grupa B: Spania vs Portugalia (22:00, Berna)

Vineri, 4 Iulie

Grupa C: Danemarca v Suedia (19:00, Geneva)

Grupa C: Germania vs Polonia (22:00, St.Gallen)

Sâmbătă, 5 Iulie

Grupa D: Ţara Galilor vs Olanda (19:00, Lucerne)

Grupa D: Franţa vs Anglia (22:00, Zurich)

A doua etapă

Duminică, 6 Iulie

Grupa A: Norvegia vs Finlanda (19:00, Sion)

Grupa A: Elveţia vs Islanda (22:00, Berna)

Luni, 7 Iulie

Grupa B: Spania vs Belgia (19:00, Thun)

Grupa B: Portugalia vs Italia (22:00, Geneva)

Marți, 8 Iulie

Grupa C: Germania vs Danemarca (19:00, Basel)

Grupa C: Polonia vs Suedia (22:00, Lucerne)

Miercuri, 9 Iulie

Grupa D: Anglia vs Olanda (19:00, Zurich)

Grupa D: Franța vs Țara Galilor (22:00, St.Gallen)

A treia etapă

Joi, 10 Iulie

Grupa A: Finlanda vs Elveţia (22:00, Geneva)

Grupa A: Norvegia vs Islanda (22:00, Thun)

Vineri, 11 Iulie

Grupa B: Italia vs Spania (22:00, Berna)

Grupa B: Portugalia vs Belgia (22:00, Sion)

Sâmbătă, 12 Iulie

Grupa C: Suedia vs Germania (22:00, Zurich)

Grupa C: Polonia vs Danemarca (22:00, Lucerne)

Duminică, 13 Iulie

Grupa D: Olanda vs Franţa (22:00, Basel)

Grupa D: Anglia vs Țara Galilor (22:00, St.Gallen)

