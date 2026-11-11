Wenger ia decizia. Candidează? Francezul are sprijinul UEFA  pentru a-l combate pe Infantino la alegerile FIFA
Arsene Wenger lucrează alături de Gianni Infantino la FIFA din 2019. Foto: Imago
Campionate

Wenger ia decizia. Candidează? Francezul are sprijinul UEFA pentru a-l combate pe Infantino la alegerile FIFA

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 06:30
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 06:30
  • Arsene Wenger este preferatul forului european să candideze la alegerile pentru președinția FIFA. 
  • UEFA insistă să-l convingă să accepte această misiune, după șapte ani alături de Gianni Infantino la forul mondial. 
  • Francezul în vârstă de 77 de ani decide în această săptămână dacă acceptă sau nu candidatura.
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În urmă cu o lună, The Times dezvăluia că UEFA încearcă să-l convingă pe Arsene Wenger să candideze împotriva lui Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA.

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Doi contracandidați pentru Infantino, dar niciunul puternic

Forul european vrea să-l dea jos pe avocatul elvețian, după multiplele scandaluri în care a fost implicat în ultima jumătate de an, dar nu are deocamdată candidatul capabil să reziste într-o cursă cu Infantino.

Infantino a fost reales de două ori la FIFA fără contracandidați. Foto: Imago Infantino a fost reales de două ori la FIFA fără contracandidați. Foto: Imago
Infantino a fost reales de două ori la FIFA fără contracandidați. Foto: Imago

Alegerile sunt pe 18 martie 2027, însă termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie. Și mai e doar o săptămână.

Până acum, s-au înscris elvețianul Ramon Vega și japonezul Kozo Tashima, membru al Consiliului FIFA. Niciunul nu pare un combatant pe măsura lui Infantino.

Wenger ar fi atuul Europei și decide în aceste zile. Dar dacă refuza candidatura?

Și L’Equipe, și Ben Jacobs, cunoscut jurnalist la talkSPORT, susțin că în aceste zile, în această săptămână, se așteaptă decizia lui Wenger.

Francezul în vârstă de 77 de ani, antrenorul lui Arsenal 22 de ani (1996-2018), directorul de dezvoltare a fotbalului la FIFA din 2019, are o imagine extraordinară și ar avea Europa în spate.

Dar alsacianul nu a comentat până acum subiectul posibilei sale candidaturi, nu a lăsat să se înțeleagă nimic. Poate accepta asumarea candidaturii sau poate să refuze. În ultimul caz, UEFA ar rămâne fără niciun atu în această luptă.

Dacă nu are un rival puternic sau dacă nu apare un scandal și mai mare care să-l doboare, Infantino va câștiga al 4-lea mandat la președinția FIFA.

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