Kozo Tashima (68 de ani), președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, și Ramon Vega (55 de ani), fost fundaș, au anunțat că vor candida la șefia FIFA.

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Pe 18 martie 2027, la Congresul FIFA din Maroc vor avea loc alegerile pentru șefia FIFA. În funcție de un deceniu, Gianni Infantino va candida și el pentru un nou mandat.

Până de curând, elvețianul nu avea niciun contracandidat, dar lucrurile s-au schimbat în ultimele ore.

Ramon Vega va candida pentru șefia FIFA

Primul nume care vrea să-l detroneze pe Infantino este Ramon Vega. Fostul fundaș la echipe precum Tottenham sau Celtic, elvețianul a făcut anunțul într-o postare pe rețelele de socializare.

„FOTBALUL APARȚINE POPORULUI — NU CELOR CARE ÎL CONTROLEAZĂ.

Fotbalul se află la o răscruce decisivă. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela viitorul jocului nostru frumos pentru generațiile viitoare.

DECLARĂM TOLERANȚĂ ZERO față de conducerea care a umilit pasiunea a cinci miliarde de fani ai fotbalului din întreaga lume și a insultat demnitatea, dăruirea și integritatea milioanelor de oameni care își dedică viața jocului nostru frumos. Fotbalul aparține poporului său.

Pasiunea lor merită respect, vocile lor merită să fie auzite, iar contribuțiile lor merită recunoaștere - niciodată umilință, intimidare sau dispreț.

După mai bine de un deceniu de pregătiri, îmi anunț oficial candidatura la președinția FIFA în 2027.

Candidatura mea nu este determinată de ambiție personală, putere sau privilegii. Este determinată de responsabilitate, convingere și o dragoste profundă pentru jocul care mi-a dat totul.

NU MĂ DUC SĂ CONTINUI RĂZBOIUL. MĂ DUC SĂ-L ÎNCHEI ”, a scris Ramon Vega pe contul de X.

Ramon Vega în timpul unui meci pentru legendele lui Tottenham în 2011/ Foto: IMAGO

Președintele Federației Japoneze candidează și el

Kozo Tashima, care face parte din Consiliul FIFA din 2015, și-a anunțat și el candidatura și este primul japonez care va încerca să ajungă la șefia forului mondial. Acesta a explicat că are sprijinul federației nipone.

„Sunt recunoscător că pot face acest anunț cu sprijinul deplin al JFA. Nu este vorba despre a câștiga sau a pierde, ci despre a transmite lumii atitudinea onestă, sănătoasă și corectă pe care a construit-o fotbalul japonez.

Ceea ce are nevoie FIFA acum sunt aceste valori pe care le-am protejat. Am decis să candidez pentru a face acest apel către întreaga lume”, a declarat Tashima, citat de reuters.com.

Potrivit Nippon Sports, Tashima trebuie să obțină susținerea a cinci federații naționale pentru a putea candida.

Acesta ar urma să fie sprijinit de mai multe țări din Asia de Sud-Est, dar și de federații europene care îl critică pe actualul președinte FIFA, Gianni Infantino.

Potențialii candidați își pot depune nominalizările până pe 18 noiembrie.

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