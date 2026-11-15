„Nu am realizat nimic” Taie elanul României după victoria cu Polonia: „Nu stăm bine”

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu și Claudiu Vaișcovici (64 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, temperează euforia după victoria României, scor 2-1 cu Polonia.

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„Tricolorii” au întrerupt o serie de patru eșecuri consecutive și au obținut prima victorie în Liga Națiunilor.

Bogdan Cosmescu și Claudiu Vaișcovici taie elanul după victoria României

Atât Cosmescu, cât și Vaișcovici au lăudat prestația României și evoluțiile mai multor fotbaliști, însă consideră că succesul cu Polonia nu reprezintă încă o realizare importantă.

„Trebuie să fim moderaţi, dar noi ştim doar să trecem de la o extremă la alta. România a jucat bine şi se poate construi de aici. Sunt câţiva jucători care au atras atenţia, precum Eisat şi Coubiş, dar încă nu am realizat nimic şi trebuie să stăm liniştiţi.

Cu Bosnia nu va fi uşor, chiar dacă ei nu mai au nicio miză. Noi nu stăm bine nici din perspectiva faptului că vom ajunge în urna a treia valorică (n.red. - pentru preliminariile EURO 2028), iar acolo va fi, de fapt, problema”, a declarat Bogdan Cosmescu, citat de primasport.ro.

Vaișcovici subliniază faptul că bucuria trebuie să fie moderată:

„Trebuie să ne bucurăm, dar moderat. Nu trebuie să facem o sărbătoare, pentru că nu are rost. Nici ei nu au jucat cu foarte mulţi titulari. Totuşi, este îmbucurător că le-am marcat şase goluri, iar jocul pe care l-am prestat acum este un semn bun.

Mie mi-a plăcut ieri (n.red. - sâmbătă), în mod deosebit, Bîrligea, care a jucat ca niciodată pentru echipă, deşi este un jucător mai individualist. Mi-a plăcut şi Corbu. La primul său meci la naţională, l-am văzut cu tupeu.

Eu cred că este un jucător care va mai fi convocat şi va mai fi utilizat de Hagi”, a declarat fostul atacant al lui Dinamo pentru sursa citată.

România, obligată să câștige în Bosnia pentru a evita barajul din Liga Națiunilor

Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:

România să câștige marți în fața Bosniei;

Suedia să nu piardă în Polonia.

Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.

România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.

Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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