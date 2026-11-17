Bosnia - România 2-1. Spiritele s-au încins în tribune în ultimul meci din grupa B4 din Liga Națiunilor.

Forțele de ordine au intrat peste fanii români. De la ce a pornit totul, mai jos în articol.

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Duelul de la Zenica a fost unul plin de tensiuni. În minutul 70, suporterii gazdelor au recurs chiar la scandări rasiste la adresa „tricolorilor”.

VIDEO. Scene violente în tribune la Bosnia - România 2-1

Situația a degenerat în tribunele stadionului Bilino Polje în momentul când un fan bosniac s-a urcat pe gard și a afișat invers steagul României.

Suporterii români s-au enervat la adresa acestuia și au început să-i fluiere pe adversari.

Tensiunile au continuat în tribune, iar forțele de ordine au intervenit în forță pentru a calma spiritele.

Fanii români au protestat în continuare și s-au împins cu polițiștii, care aveau scuturi și căști.

România a fost învinsă în cele din urmă cu scorul de 1-2, deși a condus din minutul 6 după golul reușit de Daniel Bîrligea.

„Tricolorii” vor juca la baraj, acolo unde vor putea da peste una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

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