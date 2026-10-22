Business Drops #125 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv +19 foto
Lamine Yamal (FOTO: FC Barcelona)
Special

Business Drops #125 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 18:23
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 18:23
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 125.
  • Astăzi, printre altele, despre Netflix și Campionatul Mondial 2030, revenirea Formulei 1 în Africa, noul stadion Dinamo și indemnizația de merit pentru Steaua ’86.
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1. Drepturile media sportive valorează 65,82 miliarde de dolari la nivel global în 2026, cu 15% peste 2025, potrivit SportBusiness Global Media Report 2026. Statele Unite generează 53,9% din piață, față de 46% în 2022. NFL și NBA cumulează 30% din valoarea totală, iar Premier League 7,8%.

2. Netflix transmite în exclusivitate toate meciurile Campionatului Mondial 2030 în Spania și Andorra. Acoperirea include emisiuni înainte, la pauză și după meci, plus o emisiune zilnică de sinteză. Un meci pe zi de joc va fi gratuit, iar un canal free-to-air va difuza meciurile Spaniei, semifinalele și finala. Valoarea contractului nu a fost făcută publică.

cupa-mondiala - 2026-10-13 cupa-mondiala - 2026-10-13
cupa-mondiala - 2026-10-13

3. Fotbalul englez a generat circa 9 miliarde de lire sterline în sezonul 2025-2026, dar a pierdut 1,7 miliarde. Dintre cele 116 cluburi din primele cinci ligi analizate de Autoritatea independentă de reglementare a fotbalului din Regatul Unit, 94% au înregistrat pierderi. Potrivit unui raport al autorității menționate, 66% dintre cluburi nu ar putea supraviețui mai mult de 90 de zile fără sprijin financiar din partea proprietarilor, iar 29% ar rămâne fără resurse în mai puțin de o lună.

4. Liga profesionistă feminină de fotbal din SUA (National Women’s Soccer League) își continuă planurile de extindere, vizând atingerea pragului de 20 de echipe și posibilitatea de a crește în continuare. Atlanta și Columbus intră în NWSL în 2028, cu taxe de extindere record de 165.000.000, respectiv 205.000.000 de dolari. Comisarul Jessica Berman a anunțat la Leaders Week London că liga țintește cel puțin 20 de echipe.

5. Sportradar vinde Atrium Sports către Teamworks pentru 170.000.000 de dolari. Sportradar cumpărase compania în 2021, cu 192,2 milioane de euro. Teamworks dezvoltă soluții software dedicate organizațiilor sportive, în timp ce Atrium Sports, deținută de Sportradar din 2021, furnizează echipelor și ligilor instrumente de analiză pentru performanțele atleților în timpul competițiilor.

6. Rwanda a semnat un contract de 10 ani pentru Marele Premiu al Africii, pe un circuit nou la Bugesera, lângă viitorul aeroport internațional din Kigali. Prima cursă este așteptată la începutul anilor 2030. Ultima cursă de F1 din Africa s-a disputat în 1993, la Kyalami. Potrivit organizatorilor F1, acest sport adună aproximativ 100 de milioane de urmăritori în Africa, 60% dintre fanii din principalele piețe ale Africii subsahariene având sub 35 de ani.

7. Pentru El Clásico din 25 octombrie, sigla GOLF a artistului american Tyler, The Creator înlocuiește Spotify pe pieptul tricoului Barcelonei. Versiunea de meci, limitată la 1.899 de exemplare, costă 499,99 euro. Exemplarele semnate costă 2.999,99 euro.

Lamine Yamal, El Clasico 2026/27 (FOTO: x.com/FCBarcelona) Lamine Yamal, El Clasico 2026/27 (FOTO: x.com/FCBarcelona)
Lamine Yamal, El Clasico 2026/27 (FOTO: x.com/FCBarcelona)

8. Tricoul purtat de Michael Jordan în meciul 2 al finalei NBA din 1998 (Chicago Bulls – Utah Jazz 4-2) a fost vândut cu 14.000.000 de dolari colecționarului Ron Firman, printr-o vânzare privată intermediată de Hunt Auctions. Cu mai puțin de două săptămâni înainte, tricoul din meciul 3 al aceleiași finale se vânduse cu circa 12,3 milioane de dolari.

9. Costurile pentru construirea noului stadion Dinamo cresc cu 28.580.000 de lei plus TVA, după modificarea soluției de fundare. Contractul inițial, de aproximativ 478.000.000 de lei, se majorează cu 25.640.000 de lei plus TVA. Restul de 2.940.000 de lei plus TVA merge la lucrări atribuite printr-o procedură distinctă. Proiectul este derulat de Compania Națională de Investiții și cofinanțat de Primăria Sectorului 2.

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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10. Plenul Camerei Deputaților a aprobat proiectul de lege prin care componenții echipei Steaua București, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, vor beneficia de indemnizație de merit în valoare de 6.240 lei lunar. Suma va fi acoperită integral din bugetul de stat. Potrivit noii legi, vor fi recompensați sportivii cu cetățenie română care, evoluând pentru cluburi din România, au obținut trofee în competițiile oficiale intercluburi de anvergură continentală la sporturile de echipă.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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