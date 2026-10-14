Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile +44 foto
Steaua 1986, proiect pentru indemnizații de merit
Diverse

Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 13:32
  • Proiectul de lege care le va permite câștigătorilor Cupei Campionilor Europeni să primească indemnizații de merit a fost adoptat azi, 14 octombrie, de Camera Deputaților.
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Inițiativa a primit 253 de voturi favorabile, din tot atâția parlamentari prezenți.

Cel care a inițiat proiectul este Ciprian Paraschiv, fost căpitan al Politehnicii Iași și ulterior director in FRF, acum deputat AUR.

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Următorul pas este trimiterea proiectului la promulgare, către președintele României, Nicușor Dan. Anterior, pe 16 septembrie, propunerea legislativă fusese adoptată și de Senat.

Proiectul nu îi privește doar pe câștigătorii CCE '86. Vor beneficia de indemnizația de merit toți sportivii români care, în calitate de componenți ai unor echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei, în cadrul competițiilor oficiale intercluburi organizate la nivel european pentru sporturile de echipă, indiferent de anul obținerii performanței.

Ei trebuie să fie atestați de către federația sportivă națională respectivă.

Proiect pentru indemnizații de merit ale campionilor europeni români

Demersul a fost inițiat de Ciprian Paraschiv, 51 de ani, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților.

Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg
Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (44 imagini)

Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
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„Nu sunt foarte mulți sportivi, să știți. Puțini dintre ei mai trăiesc. Impactul bugetar nu este foarte mare, dar impactul sufletesc este imens. Merită acest lucru.

Printr-un amendament de ultim moment, va beneficia și handbalul, prin Oltchim și CSM, și câștigătorii Supercupei din 1987 cu Steaua.

Mai este ceva la rugby, prin anii ’60-’70. Foarte puțini dintre marii performeri mai trăiesc. Cât or mai trăi, haideți să-i cinstim!”, spunea Paraschiv săptămâna trecută pentru fanatik.ro.

Gabi Balint a cerut indemnizații pentru jucătorii Stelei

La împlinirea a 40 de ani de la succesul istoric, Gabi Balint, unul dintre artizanii succesului de la Sevilla, a cerut chiar în Parlament ca el și foștii săi colegi să primească indemnizații.

„O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, acordată de statul român, un gest firesc, pe care îl respectăm și îl salutăm.

Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură”, spunea Balint la acel moment.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
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