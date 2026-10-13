CM 2030, pe Netflix! Lovitură neașteptată pe piața media. Anunțul făcut de gigantul prezent și în Româna

Platforma Netflix a obținut drepturile TV pentru Campionatul Mondial din 2030. Gigantul american va transmite meciurile în Spania și Andorra.

Turneul final va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc.

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Campioana mondială en-titre se va afla printre gazdele turneului, iar fanii iberici vor urmări competiția în premieră pe platforma de streaming.

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Netflix va transmite CM 2030 în Spania și Andorra

În ultimii ani, celebra platformă a început să-și îndrepte atenția tot mai mult spre competițiile sportive, iar acum a dat cea mai mare lovitură de până acum în această zonă: achiziționarea drepturilor TV pentru cea mai importantă competiție din fotbal din lume.

„Cupa Mondială FIFA 2030 marchează cea de-a 100-a aniversare a celui mai mare turneu de fotbal din lume, iar Netflix va transmite în exclusivitate fiecare meci pentru fanii din Spania și Andorra.

Spania, campioana en-titre a Cupei Mondiale FIFA 2026, este una dintre cele trei țări gazdă ale competiției, alături de Maroc și Portugalia.

Netflix va oferi o acoperire completă în direct a turneului, inclusiv emisiuni înainte, la pauză și după meciuri, o emisiune zilnică de sinteză în zilele de meci și programe suplimentare în perioada premergătoare turneului”, se arată în comunicatul emis pe netflix.com.

Pe lângă turneul masculin, Netflix va transmite și edițiile din 2027 și 2031 ale Cupei Mondiale de fotbal feminin.

Turneul final va avea loc în Spania, Portuglia și Maorc, desemnate ca gazde oficiale, în timp ce Uruguay, Argentina și Paraguay vor găzdui câte un meci pentru aniversarea centenarului ediției din 1930, desfășurată în Uruguay.

De-a lungul istoriei, Cupa Mondială a fost câștigată de doar 8 echipe naționale: Uruguay, Argentina, Brazilia, Spania, Anglia, Franța, Italia și Germania.

FOTO. Finala CM 2026 dintre Spania și Argentina

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